Yarın bütün yollar Derince’ye çıkar!

Kocaeli’nin yokluklar içinde mücadele eden, ilçedeki mülki amirlerinin yok saydığı ancak seçim dönemi yaklaştığında kullanmaktan imtina etmeyeceği Belediye Derincespor bugün 3. Lig 1. Grup lideri Yeni Mersin İdmanyurdu’nu konuk edecek. Nefes kesecek maç yarın saat 14.00’te başlayacak.

DESTEK BEKLİYORLAR

8 maç sonunda topladığı 15 puanla beşinci sırada yer alan Derince’de Melih ve İsa dışında eksik bulunmuyor. Abuzer Gaffar Toplu, Muğdat Çelik gibi isimlerin yer aldığı Mersin ekibi ise 8 maçta topladığı 21 puanla en yakın rakibinin 5 puan önünde lider konumda yer alıyor. Teknik Direktör İsmail Cem Cambaz maça en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade ederek taraftardan destek bekledi.