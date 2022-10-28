Kocaelispor U-16’nın rakibi Fenerbahçe

Gelişim U-16 Ligi üçüncü hafta maçında Kocaelispor’un rakibi Fenerbahçe olacak. Kocaeli Stadı’ndaki maç saat 12.00’de başlayacak ve karşılaşmada Fatih Dursun görev alacak. İki takım da ilk iki maçlarını kazanırken U-16 Antrenörü Uğur Soykan futbolcularına güvendiğini ifade etti.