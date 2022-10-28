Kocaelispor U-17, Soma ile

Bölgesel Gelişim U-17 Ligi üçüncü hafta maçında 2’de 2 ile sezona giren Kocaelispor, Somaspor’u konuk edecek. Vinsan Tesisleri’ndeki mücadele saat 12.00’de başlayacak ve karşılaşmayı Melih Yıldırım yönetecek. Somaspor 2 maçta puan almadı, 3 gol attı 9 gol yedi. Murat Tiraki’nin çalıştırdığı Kocaelispor ilk maçında Turgutlu’yu 8-2, ikinci maçında ise Menemen’i 4-0 ile geçti.