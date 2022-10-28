28 Eki 2022 - 16:37- Spor G: 28 Eki 2022 - 16:38

Alışkanlık yaptı!

Kocaelispor’a Adıyaman Futbol Kulübü ile Kocaeli Stadı’nda oynadığı maçta taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 14 bin lira para cezası...
Alışkanlık yaptı! mask

Kocaelispor’a Adıyaman Futbol Kulübü ile Kocaeli Stadı’nda oynadığı maçta taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 14 bin lira para cezası verildi. Öte yandan aynı maçta statüye aykırılık nedeniyle de yeşil siyahlı kulüp ihtar aldı.

 
# Futbol, Kocaelispor

28 Eki 2022 - 16:37 - Spor

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