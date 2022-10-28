Aslan ile ikinci kez

2-1’LİK ARSİN GALİBİYETİNDE DÜDÜK ÇALDI
2. Lig’de 33. maçına çıkacak olan Aslan, 2017-2018 sezonunda Kocaelispor’un deplasman Arsinspor’u Burak Özbakır ve Mert Yavuz’un golleri ile 2-1 mağlup ettiği maçta da düdük çalışmıştı. Aslan, Zonguldak Kömürspor’un da 1 maçına çıktı. 2019-2020 sezonunda Sancaktepespor’a sahasında 2-0 mağlup olan Batı Karadeniz temsilcisi hakem Aslan büyük tepki göstermişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.