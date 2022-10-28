Aslan ile ikinci kez

2-1’LİK ARSİN GALİBİYETİNDE DÜDÜK ÇALDI

2. Lig’de 33. maçına çıkacak olan Aslan, 2017-2018 sezonunda Kocaelispor’un deplasman Arsinspor’u Burak Özbakır ve Mert Yavuz’un golleri ile 2-1 mağlup ettiği maçta da düdük çalışmıştı. Aslan, Zonguldak Kömürspor’un da 1 maçına çıktı. 2019-2020 sezonunda Sancaktepespor’a sahasında 2-0 mağlup olan Batı Karadeniz temsilcisi hakem Aslan büyük tepki göstermişti.