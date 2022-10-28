28 Eki 2022 - 16:37- Spor G: 28 Eki 2022 - 16:38

Aslan ile ikinci kez

Kocaelispor’un Zonguldak Kömürspor ile deplasmanda oynayacağı maçı Diyarbakır bölgesi hakemlerinden Lütfullah Aslan yönetecek. Aslan’ın yardımcılıklarını Muhammed Yıldız ve Burak Gültek yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Nebi İzci olacak. Aslan son olarak 19 Ekim’de Kırşehirspor’un sahasında İskenderunspor’u 1-0 mağlup ettiği maçı yönetmişti.   

Aslan ile ikinci kez mask

2-1’LİK ARSİN GALİBİYETİNDE DÜDÜK ÇALDI

2. Lig’de 33. maçına çıkacak olan Aslan, 2017-2018 sezonunda Kocaelispor’un deplasman Arsinspor’u Burak Özbakır ve Mert Yavuz’un golleri ile 2-1 mağlup ettiği maçta da düdük çalışmıştı. Aslan, Zonguldak Kömürspor’un da 1 maçına çıktı. 2019-2020 sezonunda Sancaktepespor’a sahasında 2-0 mağlup olan Batı Karadeniz temsilcisi hakem Aslan büyük tepki göstermişti.
# Kocaelispor, Zonguldak Kömürspor

28 Eki 2022 - 16:37 - Spor

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