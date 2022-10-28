28 Eki 2022 - 16:37- Spor G: 28 Eki 2022 - 16:38

Bizim kızlar, Yalova ile karşılaşıyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’ndeki yoluna doludizgin devam İzmit Belediyespor 7. maçında Yalova VIP ile karşılaşacak. İzmit Atatürk Spor Salonu’n...
Bizim kızlar, Yalova ile karşılaşıyor mask

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’ndeki yoluna doludizgin devam İzmit Belediyespor 7. maçında Yalova VIP ile karşılaşacak. İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki maç saat 15.45’te başlayacak. 6 maç sonunda 5 galibiyetini bulunan ekibimiz sadece 1 galibiyeti bulunan rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Mücadeleyi yoğun programı olmasına rağmen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in de izlemesi bekleniyor.

 
# türkiye, Atatürk

28 Eki 2022 - 16:37 - Spor

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