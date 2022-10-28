Bizim kızlar, Yalova ile karşılaşıyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’ndeki yoluna doludizgin devam İzmit Belediyespor 7. maçında Yalova VIP ile karşılaşacak. İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki maç saat 15.45’te başlayacak. 6 maç sonunda 5 galibiyetini bulunan ekibimiz sadece 1 galibiyeti bulunan rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Mücadeleyi yoğun programı olmasına rağmen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in de izlemesi bekleniyor.