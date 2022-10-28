Kağıtçı’da çok sıkı maç!

LİDERİN RAKİBİ ARSLANBEY
Lider Diliskelesi 14.00’te başlayacak olan maçta Arslanbey Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Aynı saatte renktaşlar, Hisareyn ile Suadiye, Hisareyn’de 3 puan mücadelesi verecek. 15.30’da Hereke Yıldız’ın rakibi Derincespor olacak. 17.00 seansında Doğantepe, Başiskele Belediye’yi, Ömer Halisdemir Stadı’nda, Mertspor da Darıca Kültür’ü Cephanelik Stadı’nda ağırlayacak.Günün son maçı ise Kağıtçı Stadı’nda Gültepe ile İhsaniye arasında olacak. Mücadele 19.00’da başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.