Kağıtçı’da çok sıkı maç!

LİDERİN RAKİBİ ARSLANBEY

Lider Diliskelesi 14.00’te başlayacak olan maçta Arslanbey Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Aynı saatte renktaşlar, Hisareyn ile Suadiye, Hisareyn’de 3 puan mücadelesi verecek. 15.30’da Hereke Yıldız’ın rakibi Derincespor olacak. 17.00 seansında Doğantepe, Başiskele Belediye’yi, Ömer Halisdemir Stadı’nda, Mertspor da Darıca Kültür’ü Cephanelik Stadı’nda ağırlayacak.Günün son maçı ise Kağıtçı Stadı’nda Gültepe ile İhsaniye arasında olacak. Mücadele 19.00’da başlayacak.