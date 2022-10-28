28 Eki 2022 - 16:38- Spor G: 28 Eki 2022 - 16:39

Kağıtçı’da çok sıkı maç!

Süper Amatör Lig B Grubu’nda bugün çok sıkı bir maç futbolseverleri bekliyor. 17 puanla üçüncü sırada yer alan Kocaeli Güneşspor, 19 puanla averajla ikinci sırada yer alan Çayırova Menderes’i konuk edecek. Zorlu maç Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak. Mücadeleyi başarılı hakemlerimizden Sabit Selvi yönetecek.  

Kağıtçı’da çok sıkı maç! mask

LİDERİN RAKİBİ ARSLANBEY

Lider Diliskelesi 14.00’te başlayacak olan maçta Arslanbey Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Aynı saatte renktaşlar, Hisareyn ile Suadiye, Hisareyn’de 3 puan mücadelesi verecek. 15.30’da Hereke Yıldız’ın rakibi Derincespor olacak. 17.00 seansında Doğantepe, Başiskele Belediye’yi, Ömer Halisdemir Stadı’nda, Mertspor da Darıca Kültür’ü Cephanelik Stadı’nda ağırlayacak.Günün son maçı ise Kağıtçı Stadı’nda Gültepe ile İhsaniye arasında olacak. Mücadele 19.00’da başlayacak.

 

28 Eki 2022 - 16:38 - Spor

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