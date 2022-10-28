28 Eki 2022 - 16:38- Spor G: 28 Eki 2022 - 16:39

Perşembe akşamı beraberliklerle bitti

Süper Amatör Lig A Grubu’nda perşembe akşamı iki maç oynandı. Sırrıpaşa FK ile Başiskele Damlarspor arasındaki maç 2-2 sona erdi. Damlarspor maçta ön...
Perşembe akşamı beraberliklerle bitti mask

Süper Amatör Lig A Grubu’nda perşembe akşamı iki maç oynandı. Sırrıpaşa FK ile Başiskele Damlarspor arasındaki maç 2-2 sona erdi. Damlarspor maçta öne geçse de Sırrıpaşa iki gol birden buldu. Damlar geriye düştüğü maçta fileleri buldu ve takımlar sahadan 1’er puanla ayrıldı. Muhammed Mumcu’nun siftah yaptığı, teknik danışmanlığını Murat Son’un yaptığı Alikahyaspor, Mustafa’nın golü ile öne geçti, Umut Cebe ile de mutlak goller kaçırdı ancak maçın son bölümlerinde yediği golle Dilovası ile 1-1 berabere kaldı.
# Amatör, Dilovası

28 Eki 2022 - 16:38 - Spor

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