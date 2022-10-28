Süper Amatör Lig A Grubu’nda perşembe akşamı iki maç oynandı. Sırrıpaşa FK ile Başiskele Damlarspor arasındaki maç 2-2 sona erdi. Damlarspor maçta öne geçse de Sırrıpaşa iki gol birden buldu. Damlar geriye düştüğü maçta fileleri buldu ve takımlar sahadan 1’er puanla ayrıldı. Muhammed Mumcu’nun siftah yaptığı, teknik danışmanlığını Murat Son’un yaptığı Alikahyaspor, Mustafa’nın golü ile öne geçti, Umut Cebe ile de mutlak goller kaçırdı ancak maçın son bölümlerinde yediği golle Dilovası ile 1-1 berabere kaldı.
28 Eki 2022 - 16:38- Spor Güncelleme: 28 Eki 2022 - 16:39
Perşembe akşamı beraberliklerle bitti
Süper Amatör Lig A Grubu’nda perşembe akşamı iki maç oynandı. Sırrıpaşa FK ile Başiskele Damlarspor arasındaki maç 2-2 sona erdi. Damlarspor maçta ön...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.