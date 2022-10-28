Yeni Kocaelispor, Beşiktaş’a konuk oldu

İlimizin alt yapıya verdiği önemle dikkat çeken Yeni Kocaelispor’da U-10 ve 11 takımları Beşiktaş’un konuğu oldu. Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde bir araya gelen takımların mücadelesinde birbirinden güzel görüntüler ortaya çıktı. Yeni Kocaelispor U-11 takımı Beşiktaş karşısında 5-2’lik üstünlük sağlarken, 16’larda kazanan 6-5’lik skorla Beşiktaş oldu. Kulüp koordinatörü Burak Uzuner “Müthiş tempolu, zevkli ve bol gollü maçlar gerçekleştirildi. Tüm teknik ekibi ve sporcularımızı tebrik ederken, bizleri en iyi şekilde ağırlayan Beşiktaşlı dostlarımıza şükranlarımı sunarım” dedi.