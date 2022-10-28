İlimizin alt yapıya verdiği önemle dikkat çeken Yeni Kocaelispor’da U-10 ve 11 takımları Beşiktaş’un konuğu oldu. Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde bir araya gelen takımların mücadelesinde birbirinden güzel görüntüler ortaya çıktı. Yeni Kocaelispor U-11 takımı Beşiktaş karşısında 5-2’lik üstünlük sağlarken, 16’larda kazanan 6-5’lik skorla Beşiktaş oldu. Kulüp koordinatörü Burak Uzuner “Müthiş tempolu, zevkli ve bol gollü maçlar gerçekleştirildi. Tüm teknik ekibi ve sporcularımızı tebrik ederken, bizleri en iyi şekilde ağırlayan Beşiktaşlı dostlarımıza şükranlarımı sunarım” dedi.
28 Eki 2022 - 16:39- Spor Güncelleme: 28 Eki 2022 - 16:40
Yeni Kocaelispor, Beşiktaş’a konuk oldu
İlimizin alt yapıya verdiği önemle dikkat çeken Yeni Kocaelispor’da U-10 ve 11 takımları Beşiktaş’un konuğu oldu. Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde bir...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.