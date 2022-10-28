Başaran mı Osmanlı mı?

1. Amatör Lig D Grubu’nda haftanın maçı Cephanelik Stadı’nda oynanacak. Üçüncü sıradaki Başaranspor ikinci sırada yer alan Osmanlı 41’i konuk edecek. Saat 19.00’da başlayacak olan maçı Abdülbaki Ayyıldız yönetecek. Saat 17.00’de iki maç var. Tavşancıl ile İzmit Erenler ve Kullar ile Şirinspor kritik maçlara çıkacak. Hereke Gençlik – Çamçukur maçı ise Hereke Stadı’nda saat 18.00’de başlayacak.