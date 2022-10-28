Cumhuriyetimizin 99’uncu Yılı kutlu olsun

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yazılan Kurtuluş Destanı’nın gururu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. Yıldönümü Kutlamaları, İzmit Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı. Törende Kocaeli Valiliği, Deniz Eğitim ve Öğretim- Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırayla çelenklerini sundu. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile tören sona erdi. Çelenk sunma töreninin ardından Vali Seddar Yavuz, İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda vatandaşa bayrak dağıttı.

“Cumhuriyetimizin kuruluşundaki gururu 99. yılda da hissediyoruz”

Kocaeli protokolü, Cumhuriyetimizin 99. Yıldönümü nedeniyle kutlama mesajlarını yayınladı. Vali Seddar Yavuz, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşundaki heyecan ve gururu 99. yılında yeniden hissetmekteyiz. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyet seviyesine ulaşma hatta onu geçme hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Sadece Cumhuriyetimize ve demokrasimize değil; bayrağımıza, şerefimize, bağımsızlığımıza sahip çıkarak, kutsallarımıza göz diken her girişimi ve oluşumu bertaraf etme azmini her daim göstereceğiz” dedi.

“29 Ekim, bir doğuşun yıldönümüdür”

TBMM Başkanvekili CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, “Cumhuriyet’in kuruluşuyla, toplum ümmetten ulusa, bireyler de kuldan yurttaş konumuna yükselmiştir. 29 Ekim 1923’te gerçekleştirilen devrim bu nedenle sadece bir rejim ve sistem değişikliği değil, aynı zamanda yeni bir felsefi kabul ve buna bağlı bir aydınlatma devrimidir. 29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin, bir aydınlanmanın ve özetle bir halkın mucizesinin yıldönümüdür. Cumhuriyet, korumamız ve ödün vermeden yaşatmamız gereken en değerli varlığımızdır. Yaşasın Cumhuriyet” dedi.

“Cumhuriyetin olduğu yerde gelecek vardır”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın mesajında, “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Kocaeli’mizi daha güzel yarınlara ulaştırıyoruz. Bugün şehrimizin ve ülkemizin en güzel övgülere mazhar olması için var gücümüzle çalışarak cumhuriyet idealinin 99 yıllık aşkıyla halkımızın hizmetkârı olmaya devam edeceğiz. Milletin olduğu yerde hizmet, hizmetin olduğu yerde cumhuriyet, cumhuriyetin olduğu yerde gelecek vardır” dedi.

“İlle de Cumhuriyet’ diye haykıracağız”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Her Türk bireyini koruma altına alan Cumhuriyet; kahraman milletimizin kanıyla, canıyla ve yüksek mücadele ruhuyla kazanıldı. Hepimizin yüreğine altın harflerle kazındı. Farklı fikirlere saygı duymayı özümseyen Cumhuriyet; bizim en büyük güvencemiz, onu korumak ise birinci vazifemizdir. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi eseri Cumhuriyetimizin 99’uncu yıl dönümünde de büyük gurur, mutluluk ve coşkuyla hep birlikte ‘ille de Cumhuriyet’ diye haykıracağız” dedi.

“Hak ettiğimiz en güzel idare şekli, Cumhuriyet’tir”

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 99. yılı büyük bir coşku içerisinde kutluyoruz. Milletimizin hak ettiği şekilde en güzel idare şekli olan Cumhuriyet, milletimizin kazandığı en önemli haklardandır. Hepimiz, özgürlük için savaşmış ve bunu kanı pahasına kazanmış bir ecdadın torunlarıyız. Cumhuriyet, milletimizin haklı gururla taşıdığı ve dünyaya örnek olduğu özgürlük bayrağının sembolüdür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın kutlama programı için tüm Kartepeli hemşehrilerimi, saat 14.00’te İstasyon Mahallesi Meşelik Park’a davet ediyorum” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti, mazlum coğrafyaların umudu olmuştur”

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim En Büyük Eserim’ dediği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyet, milli egemenliğe dayanarak gücünü halkımızdan almaktadır. 29 Ekim imkansızlıklar içerisinde dahi bağımsızlık ruhundan asla taviz vermemiş olan milletimizin, yeniden ayağa kalkışının adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde yüce milletimizin bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti, ne mutlu bizlere ki büyüyerek ve gelişerek bugün mazlum coğrafyaların da umudu haline gelmiştir” dedi.

“Cumhuriyetimizi yarınlara taşımak birinci vazifemizdir”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Binlerce yıllık şanlı tarihimizin son devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. yılını görmeyi ve kutlamayı bizlere nasip eden Yüce Mevla’ya sonsuz şükürler olsun. Paha biçilemez bir vatanı, değer biçilemez fedakarlıklarla bugüne miras bırakan tüm kahramanlarımızı en derin duygularla minnet ve şükranla anıyorum. Devletimizin birliği, vatanımızın bölünmezliği ve milletimizin dirliğini temsil eden Cumhuriyetimizi; bugüne getirenlerin verdiği emekten daha fazlasını vererek yarınlara taşımak birinci vazifemiz olacak” dedi.

“Başiskele, 29 Ekim’de Kırmızı-Beyaza bürünecek”

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıldönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamanın sevincini yine hep birlikte yaşayacağız. Şanlı Türk bayrağımız, 29 Ekim’de Başiskelemizde her evde ve iş yerinde asılacak ve kentimiz kırmızı-beyaz renklere bürünecek. 29 Ekim’i tam bir bayram havasında geçireceğiz. Bu vesileyle Cumhuriyeti bizlere miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet” dedi.

“Cumhuriyet ruhunu dimdik ayakta taşıyacağız”

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ilan edilen, son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün kuruluşunun 99. yıldönümüdür. Esarete, zulme ve dayatmalara rıza göstermeyen Aziz Türk Milleti, işgalcilere karşı başlattığı mücadeleyi tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla taçlandırmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ecdadımızın kazandığı bu büyük zafer, bizlere bağımsızlığımızı müjdelemiştir. İstiklal Harbimizi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren ruhu, dimdik ayakta taşımaya devam edeceğiz” dedi.

“Cumhuriyet, yedi düvele karşı kurtuluş mücadelemizdir”

Körfez Ticaret Odası Meclis Başkanı Güngör Ayhan ve Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıldönümünü ilk günkü gurur, heyecan ve sevinçle kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, şanlı ecdadımızın yedi düvele karşı türlü yokluklar ve zorluklar içerisinde kazandığı kurtuluş mücadelesi, bizlere bugünkü genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kapılarını aralamıştır. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dediler.