Karamürsel 100. YIL MTAL Avrupa’da Staj Yapıyor

Okul proje koordinatörü, makine ve tasarım teknolojisi alanı öğretmeni Ahmet San ile birlikte 12 . sınıf öğrencilerinden Efe Özbey, Recep Emre Dışpınar, Taha Muhammed Vonal, Eyüp İlhan, Emirhan Gökalp ve Metehan Aktaş adlı öğrenciler 3 hafta görecekleri staj sonunda 11 Kasım 2022 tarihinde Türkiye’ye dönecekler.
Karamürsel 100. Yıl Meslek Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Serpil Acar Yıldırım, ‘2021 yıl Proje çağrı Döneminde Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurmuş olduğumuz Akreditasyon Projemizin Desteklenmeye uygun görülmüştür .
Proje Kapsamında Okulumuz Makine ve Tasarım Teknolojisi alanından seçilen başarılı 6 öğrencimiz Makine teknolojisi alanı stajlarını 3 hafta boyunca İspanya – Valensia şehrinde değişik sanayi kuruluşlarında yapmaktadırlar.
Öğrencilerimizin Kendi alanları ile ilgili olarak yaptıkları bu staj çalışması gelecekteki meslek hayatlarına büyük katkı sağlayacağı bir gerçektir’ dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.