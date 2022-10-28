28 Eki 2022 - 16:46- Eğitim G: 28 Eki 2022 - 16:49

Karamürsel 100. YIL MTAL Avrupa’da Staj Yapıyor

Karamürsel 100. Yıl Meslek Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri İspanya’nın Valensia şehrinde staj yapıyor.

Karamürsel 100. YIL MTAL Avrupa’da Staj Yapıyor mask
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Okul proje koordinatörü, makine ve tasarım teknolojisi alanı öğretmeni Ahmet San ile birlikte 12 . sınıf öğrencilerinden Efe Özbey, Recep Emre Dışpınar, Taha Muhammed Vonal, Eyüp İlhan, Emirhan Gökalp ve Metehan Aktaş adlı öğrenciler 3 hafta görecekleri staj sonunda 11 Kasım 2022 tarihinde Türkiye’ye dönecekler.

Karamürsel 100. Yıl Meslek Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Serpil Acar Yıldırım, ‘2021 yıl Proje çağrı Döneminde Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurmuş olduğumuz Akreditasyon Projemizin Desteklenmeye uygun görülmüştür .

Proje Kapsamında Okulumuz Makine ve Tasarım Teknolojisi alanından seçilen başarılı 6 öğrencimiz Makine teknolojisi alanı stajlarını 3 hafta boyunca İspanya – Valensia şehrinde değişik sanayi kuruluşlarında yapmaktadırlar.

Öğrencilerimizin Kendi alanları ile ilgili olarak yaptıkları bu staj çalışması gelecekteki meslek hayatlarına büyük katkı sağlayacağı bir gerçektir’ dedi

# Okul, türkiye, eğitim

28 Eki 2022 - 16:46 - Eğitim

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