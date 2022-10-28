28 Eki 2022 - 16:49- Gündem G: 28 Eki 2022 - 16:51

Dilovası'nda 2883 m² arsa mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Dilovası'nda 2883 m² arsa mahkemeden satılıktır

Dilovası'nda 2883 m² arsa mahkemeden satılık mask

Kocaeli İl, Dilovası İlçe, ÇERKEŞLİ Mahalle/Köy, 641 Ada, 5 Parsel, Taşınmaz Gebkim Organize Sanayii Bölgesi yakın ancak organize sanayi bölgesi dışında kaldığı, çok seyrek yapılaşma olduğu, belediye hizmetlerinden yararlandığı, bölgedeki depolama alanlarının mevcut parsele göre daha büyük m2. olduğu, alt yapı çalışmaları henüz tamamlanmamış, özel araç ile ulaşım sağlanabilmektedir.

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# Araç, Dilovası

28 Eki 2022 - 16:49 - Gündem

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