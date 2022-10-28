28 Eki 2022 - 16:53- Gündem G: 28 Eki 2022 - 16:55

Büyükşehir belediyesine ait tıbbi aromatik bitki tesisi kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli belediyesine ait tıbbi aromatik bitki tesisi kiraya verilecektir

Büyükşehir belediyesine ait tıbbi aromatik bitki tesisi kiraya verilecek mask

Kocaeli İli, Başiskele İlçesi,  Ovacık Mah. Kullar Cad. No: 224 (1286 ada 45 parsel) adresinde bulunan 5.024,00 m² kullanım alanlı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Distilasyon Tesisi, Aylık 60.000,00-TL+KDV muhammen kira bedeli ve 10 (on) yıl süre ile  09.11.2022 tarihinde saat 11:12’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi(KBB) Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK 35 ve 36. Mad. Hükümlerine göre kapalı teklif usulü kiralama ihalesi yapılacaktır

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# Büyükşehir Belediyesi

28 Eki 2022 - 16:53 - Gündem

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