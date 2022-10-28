Büyükşehir belediyesine ait tıbbi aromatik bitki tesisi kiraya verilecek

Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Ovacık Mah. Kullar Cad. No: 224 (1286 ada 45 parsel) adresinde bulunan 5.024,00 m² kullanım alanlı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Distilasyon Tesisi, Aylık 60.000,00-TL+KDV muhammen kira bedeli ve 10 (on) yıl süre ile 09.11.2022 tarihinde saat 11:12’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi(KBB) Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK 35 ve 36. Mad. Hükümlerine göre kapalı teklif usulü kiralama ihalesi yapılacaktır

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