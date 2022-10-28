Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Ovacık Mah. Kullar Cad. No: 224 (1286 ada 45 parsel) adresinde bulunan 5.024,00 m² kullanım alanlı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Distilasyon Tesisi, Aylık 60.000,00-TL+KDV muhammen kira bedeli ve 10 (on) yıl süre ile 09.11.2022 tarihinde saat 11:12’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi(KBB) Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK 35 ve 36. Mad. Hükümlerine göre kapalı teklif usulü kiralama ihalesi yapılacaktır
28 Eki 2022 - 16:53- Gündem Güncelleme: 28 Eki 2022 - 16:55
Büyükşehir belediyesine ait tıbbi aromatik bitki tesisi kiraya verilecek
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli belediyesine ait tıbbi aromatik bitki tesisi kiraya verilecektir
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.