28 Eki 2022 - 17:09- Asayiş G: 28 Eki 2022 - 17:10

Kocaeli’de aranan 15 şahıs yakalandı

Kocaeli’de polis ekiplerince farklı suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli’de aranan 15 şahıs yakalandı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü; hırsızlık, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından aranan ve haklarında 1 ile 10 yıla kadar hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 15 şahıs yakalanarak, adliyeye sevk edildi.
# emniyet

28 Eki 2022 - 17:09 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.184.671 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Takip ettiği husumetlisinin benzini bitince pompalı tüfekle ateş etti mask
Takip ettiği husumetlisinin benzini bitince pompalı tüfekle ateş etti
Eski HDP milletvekili Aysel Tuğluk tahliye edildi mask
Eski HDP milletvekili Aysel Tuğluk tahliye edildi
Arkadaşını öldüren sanık: "Üzüntüden 12 kilo verdim" mask
Arkadaşını öldüren sanık: "Üzüntüden 12 kilo verdim"
Çocuğunun gözü önünde eşini yumrukladı mask
Çocuğunun gözü önünde eşini yumrukladı
İzmit Körfezi, kahverengiye döndü mask
İzmit Körfezi, kahverengiye döndü
Genç baba 5'inci kattan düşerek öldü! mask
Genç baba 5'inci kattan düşerek öldü!
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL