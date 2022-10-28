Otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 kişi yaraladı

Kaza, İzmit D-100 Karayolu Ankara istikameti Şirintepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 41 AIG 603 plakalı BMC marka şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile 41 F 2114 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma neticesinde otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücü ise yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye sevk edildi. Kaza sebebiyle trafik bir süre tek şeritten ilerlerken, kaza yapan otobüsteki yolcular ise başka otobüse tahliye edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.