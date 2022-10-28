28 Eki 2022 - 21:00- Asayiş G: 28 Eki 2022 - 21:01

Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza

İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 5 milyon 122 bin 793 TL para cezası uygulandı. Çevre koruma ve kontrol daire başkanlığı ekipleri siyaha bürünen denizi temizlemek için çalışma başlattı.
Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından İzmit Körfezi’nde yapılan denetimlerde Barbados bandıralı geminin denizi kirlettiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gemiye 5 milyon 122 bin 793 TL para cezası uyguladı. Kirliliğin yayılmaması için denizde bariyer önlemleri alan ekipler, temizleme çalışmasına başladı.
# Büyükşehir Belediyesi, çevre

28 Eki 2022 - 21:00 İHA Kocaeli- Asayiş

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