Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından İzmit Körfezi’nde yapılan denetimlerde Barbados bandıralı geminin denizi kirlettiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gemiye 5 milyon 122 bin 793 TL para cezası uyguladı. Kirliliğin yayılmaması için denizde bariyer önlemleri alan ekipler, temizleme çalışmasına başladı.
28 Eki 2022 - 21:00- Asayiş Güncelleme: 28 Eki 2022 - 21:01
Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza
İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 5 milyon 122 bin 793 TL para cezası uygulandı. Çevre koruma ve kontrol daire başkanlığı ekipleri siyaha bürünen denizi temizlemek için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.