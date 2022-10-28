Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından İzmit Körfezi’nde yapılan denetimlerde Barbados bandıralı geminin denizi kirlettiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gemiye 5 milyon 122 bin 793 TL para cezası uyguladı. Kirliliğin yayılmaması için denizde bariyer önlemleri alan ekipler, temizleme çalışmasına başladı.