Derince’de unutulmaz tekvando gecesi

Derincespor Kulübü bünyesinde devam eden tekvando kurslarına katılan sporcular, aileleri, antrenörleri, yöneticileri ve spor camiası Tekvando Gecesi programında bir araya geldi.

DERİNCESPOR ÇATISI ALTINDA

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yönetiminde gençliğe ve spora yatırımların hız kesmediği ilçede geçtiğimiz yıl kurulan Derincespor Kulübü’nde geleceğin yıldız adayı sporcular yetişiyor. Derincespor çatısı altında devam eden kurslarda en çok ilgi gören branşlardan biri de tekvando. Derincespor Kulübü’nün ses getiren adımlar attığı tekvando branşında mücadele eden sporcular bu kez düzenlenen gecede bir araya geldi.

KURMAYLAR BİR ARADA

Yelken Kafe’de gerçekleşen program Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Derince Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, Derincespor Kulübü yöneticileri, antrenörler, sporcular ve sporcu ailelerinin geniş katılımıyla gerçekleşti.