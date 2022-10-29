29 Eki 2022 - 10:22- Spor G: 29 Eki 2022 - 10:24

Derince’de unutulmaz tekvando gecesi
Derince’de unutulmaz tekvando gecesi mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Derincespor Kulübü bünyesinde devam eden tekvando kurslarına katılan sporcular, aileleri, antrenörleri, yöneticileri ve spor camiası Tekvando Gecesi programında bir araya geldi.

DERİNCESPOR ÇATISI ALTINDA

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yönetiminde gençliğe ve spora yatırımların hız kesmediği ilçede geçtiğimiz yıl kurulan Derincespor Kulübü’nde geleceğin yıldız adayı sporcular yetişiyor. Derincespor çatısı altında devam eden kurslarda en çok ilgi gören branşlardan biri de tekvando. Derincespor Kulübü’nün ses getiren adımlar attığı tekvando branşında mücadele eden sporcular bu kez düzenlenen gecede bir araya geldi.

KURMAYLAR BİR ARADA

Yelken Kafe’de gerçekleşen program Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Derince Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, Derincespor Kulübü yöneticileri, antrenörler, sporcular ve sporcu ailelerinin geniş katılımıyla gerçekleşti.

 

 

 

# Aydın, Amatör

29 Eki 2022 - 10:22 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.161.531 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Alikahya’ya bir futbol sahası daha   mask
Alikahya’ya bir futbol sahası daha  
BAL 13’te dişimize göre rakipler mask
BAL 13’te dişimize göre rakipler
Derince’de unutulmaz tekvando gecesi mask
Derince’de unutulmaz tekvando gecesi
Amatör maçlardaki değişikliklere dikkat! mask
Amatör maçlardaki değişikliklere dikkat!
Sivasspor’a yabancı öğrencilerden destek mask
Sivasspor’a yabancı öğrencilerden destek
Yeni Kocaelispor, Beşiktaş’a konuk oldu mask
Yeni Kocaelispor, Beşiktaş’a konuk oldu
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL