Derince’de unutulmaz tekvando gecesi

Derincespor Kulübü bünyesinde devam eden tekvando kurslarına katılan sporcular, aileleri, antrenörleri, yöneticileri ve spor camiası Tekvando Gecesi programında bir araya geldi.
DERİNCESPOR ÇATISI ALTINDA
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yönetiminde gençliğe ve spora yatırımların hız kesmediği ilçede geçtiğimiz yıl kurulan Derincespor Kulübü’nde geleceğin yıldız adayı sporcular yetişiyor. Derincespor çatısı altında devam eden kurslarda en çok ilgi gören branşlardan biri de tekvando. Derincespor Kulübü’nün ses getiren adımlar attığı tekvando branşında mücadele eden sporcular bu kez düzenlenen gecede bir araya geldi.
KURMAYLAR BİR ARADA
Yelken Kafe’de gerçekleşen program Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Derince Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, Derincespor Kulübü yöneticileri, antrenörler, sporcular ve sporcu ailelerinin geniş katılımıyla gerçekleşti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.