Vali Yavuz kabul töreninde birlik mesajı verdi

Kocaeli Valiliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün Karamürsel Alp Salonunda tebrik kabul töreni gerçekleştirildi. Törende Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un yanı sıra İl Garnizon Komutanı Bülent Turan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tebrikleri kabul etti.

“ TÜRKİYE HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜÇLÜ”

Törende konuşan Vali Seddar Yavuz, "Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla, sevinçle kutluyoruz. Kurtuluş Savaşı'nı zaferle sonuçlandıran Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını aziz şehitlerimizi gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz. Birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi pekiştirelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç olmadığı kadar güçlü, bilim sanayi ve teknoloji ile buluşuyor. Dahası dünyayla her alanda yarışıyor.

“BARIŞ VE HUZURUN YAYILDIĞI DÖNEM”

Biz bu yılı cumhuriyetin yükseliş dönemi olarak tanımlıyoruz. Kuruluşunu tamamlamış ikinci yüzyılı da inşallah yükseldiği güçlendiği serpildiği ve daha fazla vatandaşına refah sağladığı ve tüm çevresine barış ve huzuru yaydığı dönemi şad edeceğine inanıyoruz. Gençlerimize tüm vatandaşlara cumhuriyetin değerlerine kazanımlarına milli birlik ve beraberliğimize sahip çıkmalarına tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.