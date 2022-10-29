Siyasete Başaran, Kılıçdaroğlu buluşması damga vurdu

Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) Genel Başkanı, Türkiye Patronlar Platformu (TPP) Genel Başkanı, Başaranlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Ömer Faruk Başaran, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul’daki çalışma ofisinde baş başa görüştü. Başaran’ın siyasete olan ilgisi ve son dönemde yapmış olduğu sosyal medya paylaşımları görüşmenin de uzun sürmesinin etkisiyle büyük merak uyandırdı
ÜÇ LİDERİ BULUŞTURMUŞTU
2019 yılında gerçekleştirilen Avrasya Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin beşinci kongresinde Kemal Kılıçdaroğlu, SP Lideri Temel Karamollaoğlu ve eski Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nu bir araya getiren Başaran, 26 Kasım’daki kongre öncesi yine davet ziyaretlerine başladı. Bu doğrultuda gerçekleştirilen ziyaretle ilgili ser verip sır vermeyen Başaran, “Sayın Kılıçdaroğlu’nu , ASİAD’ın 26 Kasım’da ki genel kuruluna davet ettim. Geleceğini söyledi. Kendisini ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Tabii ki ülke ve Kocaeli gündemiyle ilgili kısaca görüş alış verişlerinde bulunduk” demekle yetindi. Başaran’ın görüşme sonrası moralinin bir hayli yüksek olması, siyasi kulislerde ‘Bu iş bitmiş’ yorumlarına neden oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.