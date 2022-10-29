29 Eki 2022 - 11:02- Siyaset G: 29 Eki 2022 - 11:04

Siyasete Başaran, Kılıçdaroğlu buluşması damga vurdu

Kentimizin renkli simalarından, iş insanı Ömer Faruk Başaran,CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile baş başa görüştü. ASİAD’ın 26 Kasım’daki genel kuruluna davet niteliğindeki ziyaretin beklenenden uzun sürmesi büyük merak uyandırdı.
Siyasete Başaran, Kılıçdaroğlu buluşması damga vurdu mask

Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) Genel Başkanı, Türkiye Patronlar Platformu (TPP) Genel Başkanı, Başaranlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Ömer Faruk Başaran, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul’daki çalışma ofisinde baş başa görüştü. Başaran’ın siyasete olan ilgisi ve son dönemde yapmış olduğu sosyal medya paylaşımları görüşmenin de uzun sürmesinin etkisiyle büyük merak uyandırdı

ÜÇ LİDERİ BULUŞTURMUŞTU

2019 yılında gerçekleştirilen Avrasya Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin beşinci kongresinde Kemal Kılıçdaroğlu, SP Lideri Temel Karamollaoğlu ve eski Başbakan  Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nu bir araya getiren Başaran, 26 Kasım’daki kongre öncesi yine davet ziyaretlerine başladı. Bu doğrultuda gerçekleştirilen ziyaretle ilgili ser verip sır vermeyen Başaran, “Sayın Kılıçdaroğlu’nu , ASİAD’ın 26 Kasım’da ki genel kuruluna davet ettim. Geleceğini söyledi. Kendisini ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Tabii ki ülke ve Kocaeli gündemiyle ilgili kısaca görüş alış verişlerinde bulunduk” demekle yetindi. Başaran’ın görüşme sonrası moralinin bir hayli yüksek olması, siyasi kulislerde ‘Bu iş bitmiş’ yorumlarına neden oldu.

 

# türkiye, chp

29 Eki 2022 - 11:02 - Siyaset

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