BAL 13’te dişimize göre rakipler

Bölgesel Amatör Lig 13. Grup’ta 3 takımımızdan ikisi deplasmanda 1’i ise sahasında 3 puan mücadelesi verecek.

YUVACIK “ZAFER” PEŞİNDE

Geride bıraktığımız İstanbul Haliç’i Ahmet Tokmak’ın golü ile 1-0 mağlup eden Yuvacıkspor, Bursa deplasmanında Zaferspor ile mücadele edecek. Yuvacık ekibi 4 maçta 7 puan toplarken, Zaferspor 6 puan elde etti. Son maçında Bursa Doğugücü’ne maçın başında yediği golle 1-0 mağlup olan Gölcükspor bu yenilgiyi Haliçspor deplasmanında telafi etmek istiyor.

GÖLCÜK DIŞARDA, HARBİŞ İÇERDE

Gölcükspor’un 7, Haliç’in ise 1 puanı bulunuyor. Geçtiğimiz haftayı hükmen galibiyetle geçen 3 puanlı Harbişspor ise Edirne temsilcisi Uzunköprü karşısında sezonun ilk galibiyeti içi sahaya çıkacak ve maç Kavaklı Stadı’nda oynanacak. 3 maç da saat 14.00’te başlayacak. Grupta Doğugücü ve Silivri 4 maç sonunda yoluna kayıpsız devam ediyor. 3. sırada 8 puanı Babaeski, 4, 5, 6 ve 7. sıralarda 7’şer puanlı Beylerbeyi, Görükle İpek, Yuvacık ve Gölcükspor sıralanıyor.

BAL 13. GRUP PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1

Doğugücü

4

4

0

0

9

1

8

12

2

Silivrispor

4

4

0

0

7

0

7

12

3

Babaeski

4

2

2

0

8

4

4

8

4

Beylerbeyi

4

2

1

1

10

4

6

7

5

Görükle İpek

4

2

1

1

4

1

3

7

6

YUVACIKSPOR

4

2

1

1

4

1

3

7

7

GÖLCÜKSPOR

4

2

1

1

7

6

1

7

8

Zaferspor

4

2

0

2

7

2

5

6

9

B.Paşa Teknik

4

1

1

2

4

5

-1

4

10

HARB-İŞ

4

1

0

3

5

7

-2

3

11

Uzunköprü

4

1

0

3

5

8

-3

3

12

Sancaktepe

4

1

0

3

3

15

-12

3

13

Haliçspor

4

0

1

3

0

7

-7

1

14

Kavaklıspor

4

0

0

4

0

12

-12

0



4. HAFTANIN SKORLARI

Beylerbeyi

0:2

Bayrampaşa Teknik



GÖLCÜKSPOR

0:1

Doğugücü FK



Görükle İpek

3:0

Sancaktepe



Kavaklıspor

0:3

Harb-İş



Silivrispor

1:0

Zaferspor



Uzunköprü

0:1

Babaeski



Yuvacıkspor

1 : 0

Haliçspor





5. HAFTANIN PROGRAMI – 30 EKİM PAZAR – 14.00

Babaeskispor

Görükle İpek

Bayrampaşa Teknik

Kavaklıspor

Doğugücü FK

Beylerbeyi

Haliçspor

Gölcükspor

Kocaeli Harb-İş

Uzunköprü

Sancaktepe

Silivrispor

Zaferspor

Yuvacıkspor