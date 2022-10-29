BAL 13’te dişimize göre rakipler

Bölgesel Amatör Lig 13. Grup’ta 3 takımımızdan ikisi deplasmanda 1’i ise sahasında 3 puan mücadelesi verecek.
YUVACIK “ZAFER” PEŞİNDE
Geride bıraktığımız İstanbul Haliç’i Ahmet Tokmak’ın golü ile 1-0 mağlup eden Yuvacıkspor, Bursa deplasmanında Zaferspor ile mücadele edecek. Yuvacık ekibi 4 maçta 7 puan toplarken, Zaferspor 6 puan elde etti. Son maçında Bursa Doğugücü’ne maçın başında yediği golle 1-0 mağlup olan Gölcükspor bu yenilgiyi Haliçspor deplasmanında telafi etmek istiyor.
GÖLCÜK DIŞARDA, HARBİŞ İÇERDE
Gölcükspor’un 7, Haliç’in ise 1 puanı bulunuyor. Geçtiğimiz haftayı hükmen galibiyetle geçen 3 puanlı Harbişspor ise Edirne temsilcisi Uzunköprü karşısında sezonun ilk galibiyeti içi sahaya çıkacak ve maç Kavaklı Stadı’nda oynanacak. 3 maç da saat 14.00’te başlayacak. Grupta Doğugücü ve Silivri 4 maç sonunda yoluna kayıpsız devam ediyor. 3. sırada 8 puanı Babaeski, 4, 5, 6 ve 7. sıralarda 7’şer puanlı Beylerbeyi, Görükle İpek, Yuvacık ve Gölcükspor sıralanıyor.
BAL 13. GRUP PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1
Doğugücü
4
4
0
0
9
1
8
12
2
Silivrispor
4
4
0
0
7
0
7
12
3
Babaeski
4
2
2
0
8
4
4
8
4
Beylerbeyi
4
2
1
1
10
4
6
7
5
Görükle İpek
4
2
1
1
4
1
3
7
6
YUVACIKSPOR
4
2
1
1
4
1
3
7
7
GÖLCÜKSPOR
4
2
1
1
7
6
1
7
8
Zaferspor
4
2
0
2
7
2
5
6
9
B.Paşa Teknik
4
1
1
2
4
5
-1
4
10
HARB-İŞ
4
1
0
3
5
7
-2
3
11
Uzunköprü
4
1
0
3
5
8
-3
3
12
Sancaktepe
4
1
0
3
3
15
-12
3
13
Haliçspor
4
0
1
3
0
7
-7
1
14
Kavaklıspor
4
0
0
4
0
12
-12
0
4. HAFTANIN SKORLARI
Beylerbeyi
0:2
Bayrampaşa Teknik
GÖLCÜKSPOR
0:1
Doğugücü FK
Görükle İpek
3:0
Sancaktepe
Kavaklıspor
0:3
Harb-İş
Silivrispor
1:0
Zaferspor
Uzunköprü
0:1
Babaeski
Yuvacıkspor
1 : 0
Haliçspor
5. HAFTANIN PROGRAMI – 30 EKİM PAZAR – 14.00
Babaeskispor
Görükle İpek
Bayrampaşa Teknik
Kavaklıspor
Doğugücü FK
Beylerbeyi
Haliçspor
Gölcükspor
Kocaeli Harb-İş
Uzunköprü
Sancaktepe
Silivrispor
Zaferspor
Yuvacıkspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.