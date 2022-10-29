29 Eki 2022 - 11:30- Spor G: 29 Eki 2022 - 11:31

BAL 13’te dişimize göre rakipler
BAL 13’te dişimize göre rakipler mask

Bölgesel Amatör Lig 13. Grup’ta 3 takımımızdan ikisi deplasmanda 1’i ise sahasında 3 puan mücadelesi verecek.

YUVACIK “ZAFER” PEŞİNDE

Geride bıraktığımız İstanbul Haliç’i Ahmet Tokmak’ın golü ile 1-0 mağlup eden Yuvacıkspor, Bursa deplasmanında Zaferspor ile mücadele edecek. Yuvacık ekibi 4 maçta 7 puan toplarken, Zaferspor 6 puan elde etti. Son maçında Bursa Doğugücü’ne maçın başında yediği golle 1-0 mağlup olan Gölcükspor bu yenilgiyi Haliçspor deplasmanında telafi etmek istiyor.

GÖLCÜK DIŞARDA, HARBİŞ İÇERDE

Gölcükspor’un 7, Haliç’in ise 1 puanı bulunuyor. Geçtiğimiz haftayı hükmen galibiyetle geçen 3 puanlı Harbişspor ise Edirne temsilcisi Uzunköprü karşısında sezonun ilk galibiyeti içi sahaya çıkacak ve maç Kavaklı Stadı’nda oynanacak. 3 maç da saat 14.00’te başlayacak. Grupta Doğugücü ve Silivri 4 maç sonunda yoluna kayıpsız devam ediyor. 3. sırada 8 puanı Babaeski, 4, 5, 6 ve 7. sıralarda 7’şer puanlı Beylerbeyi, Görükle İpek, Yuvacık ve Gölcükspor sıralanıyor.

BAL 13. GRUP PUAN DURUMU

S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1
Doğugücü
4
4
0
0
9
1
8
12
2
Silivrispor
4
4
0
0
7
0
7
12
3
Babaeski
4
2
2
0
8
4
4
8
4
Beylerbeyi
4
2
1
1
10
4
6
7
5
Görükle İpek
4
2
1
1
4
1
3
7
6
YUVACIKSPOR
4
2
1
1
4
1
3
7
7
GÖLCÜKSPOR
4
2
1
1
7
6
1
7
8
Zaferspor
4
2
0
2
7
2
5
6
9
B.Paşa Teknik
4
1
1
2
4
5
-1
4
10
HARB-İŞ
4
1
0
3
5
7
-2
3
11
Uzunköprü
4
1
0
3
5
8
-3
3
12
Sancaktepe
4
1
0
3
3
15
-12
3
13
Haliçspor
4
0
1
3
0
7
-7
1
14
Kavaklıspor
4
0
0
4
0
12
-12
0
 

4. HAFTANIN SKORLARI

Beylerbeyi
0:2
Bayrampaşa Teknik


GÖLCÜKSPOR
0:1
Doğugücü FK


Görükle İpek
3:0
Sancaktepe


Kavaklıspor
0:3
Harb-İş


Silivrispor
1:0
Zaferspor


Uzunköprü
0:1
Babaeski


Yuvacıkspor
1 : 0
Haliçspor


 

5. HAFTANIN PROGRAMI – 30 EKİM PAZAR – 14.00

Babaeskispor
Görükle İpek

Bayrampaşa Teknik
Kavaklıspor

Doğugücü FK
Beylerbeyi

Haliçspor
Gölcükspor

Kocaeli Harb-İş
Uzunköprü

Sancaktepe
Silivrispor

Zaferspor
Yuvacıkspor

# Amatör

29 Eki 2022 - 11:30 - Spor

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