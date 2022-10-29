29 Eki 2022 - 11:43- Spor G: 29 Eki 2022 - 11:44

Alikahya’ya bir futbol sahası daha  
Alikahya’ya bir futbol sahası daha   mask

Büyükşehir,  ‘İzmit Alikahya Spor Tesisi’ yapımı ihalesi gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda düzenlenen elektronik ihaleye 3 firma teklif verdi. Futbol sahasının yapılacağı proje için muhammen bedel 32 milyon 109 bin TL olarak belirlendi. İhalede verilen teklifler komisyon tarafından incelendikten sonra değerlendirmeye alınacak.

1 YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK

Yüklenici firma, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yaparak işe başlayacak. İşin teslim süresi ise yer tesliminden itibaren 300 takvim günü olarak belirlendi. Dumlupınar Mahallesi’nde 10 bin metre kare alana inşa edilecek tesis ile Alikahya bölgesi modern bir futbol sahasına kavuşmuş olacak.

 

 

İHALEYE TEKLİF VERENLER

Yazar Bilişim Elektronik İnşaat     28 Milyon 850 bin TL

NRSE İnşaat                                  32 Milyon TL

Arıcan İnşaat                                  34 Milyon 841 bin TL

 

# Büyükşehir Belediyesi, ihale, Futbol

29 Eki 2022 - 11:43 - Spor

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