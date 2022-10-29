BAL 14’te derbi günü

Bölgesel Amatör Lig 14. Grup’ta bugün Değirmenderespor – Kullarspor derbisi olacak. Değirmendere Stadı’ndaki maç saat 14.00’te başlayacak. Gebzespor maçında yaşanan saha olayları nedeni ile mücadele seyircisiz oynanacak.
ÇEKİŞME YAŞANIYOR
4 maçta 8 puanı bulunan Gebzespor, Altınova Belediyespor’u konuk edecek. Tayfunspor ise İstanbul Feriköy deplasmanına çıkacak. Bu maçlar da 14.00’te başlayacak. Grupta ilk 4 Cankurtaran, Feriköy, Kafkas Gençlik ve Altınova 10’ar puanla sıralanıyor. Arkalarındaki Gebze’nin 8, Kullar’ın 7 puanı var. Tayfunspor 3 puanla on birinci, Değirmendere ise 1 puanla 13. sırada bulunuyor.
BAL 14. GRUP PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1
Cankurtaran
4
3
1
0
10
1
9
10
2
Feriköy
4
3
1
0
8
2
6
10
3
Kafkas Gençlik
4
3
1
0
8
3
5
10
4
Altınova Belediye
4
3
1
0
6
2
4
10
5
Gebzespor
4
2
2
0
6
1
5
8
6
Kullar 1975
4
2
1
1
7
4
3
7
7
Kavacıkspor
4
2
0
2
10
5
5
6
8
Nilüfer Belediye
4
1
1
2
6
7
-1
4
9
Nişantaşıspor
4
1
1
2
3
7
-4
4
10
Osmaniye İstiklal
4
1
0
3
4
6
-2
3
11
Tayfunspor
4
1
0
3
3
10
-7
3
12
Yalovaspor
4
1
0
3
2
9
-7
3
13
Değirmendere
4
0
1
3
2
7
-5
1
14
Akhisar Demir
4
0
0
4
2
13
-11
0
4. HAFTANIN SKORLARI
Akhisar Demir
0 : 1
Yalovaspor
Altınova Belediye
1 : 0
Osmaniye İstiklal
Tayfunspor
0 : 5
Cankurtaranspor
Kavacıkspor
0 : 2
Feriköy
Kullar 1975
1 : 2
Kafkas Gençlik
Nilüfer Belediye
2 : 2
Değirmendere
Nişantaşıspor
1 : 1
Gebzespor
5. HAFTANIN PROGRAMI –BUGÜN – 14.00
Cankurtaran
Nişantaşıspor
Değirmender
Kullar 1975
Feriköy
Tayfunspor
Gebzespor
Altınova Belediye
Kafkas Gençlik
Akhisar Demir
Osmaniye İstiklal
Nilüfer Belediye
Yalovaspor
Kavacıkspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.