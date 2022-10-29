29 Eki 2022 - 11:46- Gündem G: 29 Eki 2022 - 11:47

BAL 14’te derbi günü
BAL 14’te derbi günü mask
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Bölgesel Amatör Lig 14. Grup’ta bugün Değirmenderespor – Kullarspor derbisi olacak. Değirmendere Stadı’ndaki maç saat 14.00’te başlayacak. Gebzespor maçında yaşanan saha olayları nedeni ile mücadele seyircisiz oynanacak.

ÇEKİŞME YAŞANIYOR

4 maçta 8 puanı bulunan Gebzespor, Altınova Belediyespor’u konuk edecek. Tayfunspor ise İstanbul Feriköy deplasmanına çıkacak. Bu maçlar da 14.00’te başlayacak. Grupta ilk 4 Cankurtaran, Feriköy, Kafkas Gençlik ve Altınova 10’ar puanla sıralanıyor. Arkalarındaki Gebze’nin 8, Kullar’ın 7 puanı var. Tayfunspor 3 puanla on birinci, Değirmendere ise 1 puanla 13. sırada bulunuyor.

BAL 14. GRUP PUAN DURUMU

S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1
Cankurtaran
4
3
1
0
10
1
9
10
2
Feriköy
4
3
1
0
8
2
6
10
3
Kafkas Gençlik
4
3
1
0
8
3
5
10
4
Altınova Belediye
4
3
1
0
6
2
4
10
5
Gebzespor
4
2
2
0
6
1
5
8
6
Kullar 1975
4
2
1
1
7
4
3
7
7
Kavacıkspor
4
2
0
2
10
5
5
6
8
Nilüfer Belediye
4
1
1
2
6
7
-1
4
9
Nişantaşıspor
4
1
1
2
3
7
-4
4
10
Osmaniye İstiklal
4
1
0
3
4
6
-2
3
11
Tayfunspor
4
1
0
3
3
10
-7
3
12
Yalovaspor
4
1
0
3
2
9
-7
3
13
Değirmendere
4
0
1
3
2
7
-5
1
14
Akhisar Demir
4
0
0
4
2
13
-11
0


4. HAFTANIN SKORLARI

Akhisar Demir
0 : 1
Yalovaspor


Altınova Belediye
1 : 0
Osmaniye İstiklal


Tayfunspor
0 : 5
Cankurtaranspor


Kavacıkspor
0 : 2
Feriköy


Kullar 1975
1 : 2
Kafkas Gençlik


Nilüfer Belediye
2 : 2
Değirmendere


Nişantaşıspor
1 : 1
Gebzespor


5. HAFTANIN PROGRAMI –BUGÜN – 14.00

Cankurtaran
Nişantaşıspor

Değirmender
Kullar 1975

Feriköy
Tayfunspor

Gebzespor
Altınova Belediye

Kafkas Gençlik
Akhisar Demir

Osmaniye İstiklal
Nilüfer Belediye

Yalovaspor
Kavacıkspor

# Amatör

29 Eki 2022 - 11:46 - Gündem

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