BAL 14’te derbi günü

Bölgesel Amatör Lig 14. Grup’ta bugün Değirmenderespor – Kullarspor derbisi olacak. Değirmendere Stadı’ndaki maç saat 14.00’te başlayacak. Gebzespor maçında yaşanan saha olayları nedeni ile mücadele seyircisiz oynanacak.

ÇEKİŞME YAŞANIYOR

4 maçta 8 puanı bulunan Gebzespor, Altınova Belediyespor’u konuk edecek. Tayfunspor ise İstanbul Feriköy deplasmanına çıkacak. Bu maçlar da 14.00’te başlayacak. Grupta ilk 4 Cankurtaran, Feriköy, Kafkas Gençlik ve Altınova 10’ar puanla sıralanıyor. Arkalarındaki Gebze’nin 8, Kullar’ın 7 puanı var. Tayfunspor 3 puanla on birinci, Değirmendere ise 1 puanla 13. sırada bulunuyor.

BAL 14. GRUP PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1

Cankurtaran

4

3

1

0

10

1

9

10

2

Feriköy

4

3

1

0

8

2

6

10

3

Kafkas Gençlik

4

3

1

0

8

3

5

10

4

Altınova Belediye

4

3

1

0

6

2

4

10

5

Gebzespor

4

2

2

0

6

1

5

8

6

Kullar 1975

4

2

1

1

7

4

3

7

7

Kavacıkspor

4

2

0

2

10

5

5

6

8

Nilüfer Belediye

4

1

1

2

6

7

-1

4

9

Nişantaşıspor

4

1

1

2

3

7

-4

4

10

Osmaniye İstiklal

4

1

0

3

4

6

-2

3

11

Tayfunspor

4

1

0

3

3

10

-7

3

12

Yalovaspor

4

1

0

3

2

9

-7

3

13

Değirmendere

4

0

1

3

2

7

-5

1

14

Akhisar Demir

4

0

0

4

2

13

-11

0



4. HAFTANIN SKORLARI

Akhisar Demir

0 : 1

Yalovaspor



Altınova Belediye

1 : 0

Osmaniye İstiklal



Tayfunspor

0 : 5

Cankurtaranspor



Kavacıkspor

0 : 2

Feriköy



Kullar 1975

1 : 2

Kafkas Gençlik



Nilüfer Belediye

2 : 2

Değirmendere



Nişantaşıspor

1 : 1

Gebzespor



5. HAFTANIN PROGRAMI –BUGÜN – 14.00

Cankurtaran

Nişantaşıspor

Değirmender

Kullar 1975

Feriköy

Tayfunspor

Gebzespor

Altınova Belediye

Kafkas Gençlik

Akhisar Demir

Osmaniye İstiklal

Nilüfer Belediye

Yalovaspor

Kavacıkspor