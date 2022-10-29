Karamürsel İlçe Stadı’nda oturaklar temizlenmedi halk büyük tepki gösterdi

29 Ekim Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99’uncu yılı kutlamaları birçok yerde yapıldı. Karamürsel’deki Cumhuriyet bayramı törenleri ise Karamürsel İlçe Stadı’nda yapıldı… Gelin görün ki, tribünler hiçbir şekilde temizlenmemiş. Gösterileri izlemek için stada giden halkın oturacağı tribünler kirden, pislikten geçilmiyordu. Oturaklar temizlenmemiş, oturakların etrafı ise çekirdek kabuklarıyla doluydu. Vatandaşlar törenin yapıldığı ilçe stadındaki oturaklara oturamadı. Tribünleri temizlemeyen ve oturakları silmeyen yetkililere tepki gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.