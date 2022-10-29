Karamürsel İlçe Stadı’nda oturaklar temizlenmedi halk büyük tepki gösterdi

29 Ekim Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99’uncu yılı kutlamaları birçok yerde yapıldı. Karamürsel’deki Cumhuriyet bayramı törenleri ise Karamürsel İlçe Stadı’nda yapıldı… Gelin görün ki, tribünler hiçbir şekilde temizlenmemiş. Gösterileri izlemek için stada giden halkın oturacağı tribünler kirden, pislikten geçilmiyordu. Oturaklar temizlenmemiş, oturakların etrafı ise çekirdek kabuklarıyla doluydu. Vatandaşlar törenin yapıldığı ilçe stadındaki oturaklara oturamadı. Tribünleri temizlemeyen ve oturakları silmeyen yetkililere tepki gösterdi.