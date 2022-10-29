Batı Karadeniz’de sert viraj!

Kocaelispor sezonun 12. maçında bugün Zonguldak Kömürspor ile karşılaşacak. Zorlu maç saat 14.00’te başlayacak. Diyarbakır’dan Lütfullah Aslan’ın yöneteceği maçta Mehmet Taş cezası olduğu forma giyemeyecek. Cezası sona eren Beykan ise takıma dönecek. Karaelmas Kemal Köksal Stadı’ndaki mücadelede Kocaelispor taraftarına 325 kişilik yer ayrılırken, maç saatinde hava güneşli, sıcaklık ise 17 derece olacak. Maçın yayını ise son anda bir değişiklik olmazsa olmayacak.

ZİRVE İDDİASI SÜRMEK ZORUNDA

11 maç sonunda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi sonrası topladığı 24 puanla üçüncü sırada yer alan Kocaelispor, 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi sonrası 17 puanla 8. sırada yer alan Zonguldak Kömürspor ile zorlu bir maça çıkacak. Canlı yayının olmayacağı maç saat 14.00’te başlayacak. Yeşil siyahlılarda hedef Zonguldak’tan kayıpsız dönüp zirve iddiasını sürdürmek.

ZONGULDAK EVİNDE KAYIPSIZ

Sahasında oldukça etkili bir takım olarak dikkat Zonguldak ekibi 17 puanın 13’ünü iç sahada elde etti. Batı Karadeniz temsilcisi sahasında Fethiye’yi 4-2, Adıyaman’ı 3-0, İskenderun’u 2-1 ve Kastamonu’yu 1-0 mağlup ederken, Karacabey ile 0-0 berabere kaldı. Kocaelispor ise deplasmanda Kırşehir’i 1-0, Uşak’ı 3-0, Pazarspor’u 3-1 yendi, Sarıyer ile 3-3 berabere kaldı, 1461 Trabzon’a ise 3-0 mağlup oldu.

BEYKAN 11’E DÖNÜYOR

Kocaelispor’un 2-0 kazanılan Adıyaman maçından tek değişiklik yapması, cezası sona eren Beykan’ın 11’e dönmesi bekleniyor. Buna göre kalede Gökhan Değirmenci, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Diogo ve Yalçın, önlerinde Yusuf Cihat ve İlyas Kubilay, sağda Samed Ali, solda Beykan, forvete yakın bölgede Tayfun, ileride ise Okan Eken ile sahaya çıkılacağı düşünülüyor.

BİR SONRAKİ HAFTA VAN GELİYOR

Takım ertesi hafta Vanspor’u konuk edecek. 13 Ekim’de İskenderun’a gidecek olan ekibimiz Diyarbekir’i ağırlayacak ve sonrasında ise Karacabey deplasmanında galibiyet arayacak. Bu 5 maçlık süreçte zirve adayı iki takımla mücadele edecek olan Kocaelispor minimum 12 ya da 13 puanla toplamak istiyor. Etimesgut ile İzmit’te, Kastamonu ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan ekibimiz iç sahadaki Ankara Demir maçı ile de sezonun ilk yarısını tamamlamış olacak.

MAÇIN KÜNYESİ

ZONGULDAK KÖMÜR

KOCAELİSPOR

STAT: Karaelmas

HAKEMLER: Lütfullah Aslan, Muhammed Yıldız, Burak Gültek

SAAT: 14.00

YAYIN: YOK

HAVA: 17 derece açık

KONTENJAN: 325

ZONGULDAK KÖMÜR

ÖMER KAVURKACI

OĞUZHAN YAZICI

EYÜP AKCAN

AYKUT EMRE YAKUT

EMRE KARA

FATİH BEKTAŞ

MÜMİN UYAR

MEVLÜT ÇELİK

EMBİYA AYYILDIZ

OĞUZHAN MATUR

ERAY ATAKLI

KOCAELİSPOR

GÖKHAN DEĞİRMENCİ

YALÇIN KILINÇ

DIOGO ALEKSIS

YUSUF CİHAT ÇELİK

OKAN EKEN

TAYFUN AYDOĞAN

İLYAS KUBİLAY

ATİLA TURAN

MEHMET YILMAZ

SAMED ALİ KAYA

BEYKAN ŞİMŞEK

2. LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU

1

Karacabey

11

7

4

0

14

3

11

25

2

İskenderun

11

8

1

2

14

6

8

25

3

KOCAELİSPOR

11

7

3

1

22

12

10

24

4

Bucaspor

11

6

4

1

16

6

10

22

5

Serik Bel.

11

5

5

1

14

10

4

20

6

Ankara Demir

11

5

4

2

14

5

9

19

7

1461 Trabzon

11

4

5

2

11

7

4

17

8

Zonguldak Kömür

11

5

2

4

12

14

-2

17

9

Kırklarelispor

11

4

4

3

10

10

0

16

10

Vanspor

11

3

5

3

10

10

0

14

11

Fethiyespor

11

4

2

5

16

18

-2

14

12

Etimesgut.

11

3

4

4

14

10

4

13

13

Kırşehir

11

2

5

4

11

13

-2

11

14

Kastamonu

11

2

5

4

8

10

-2

11

15

Sarıyer

11

2

5

4

15

18

-3

11

16

Adıyaman

11

2

4

5

9

13

-4

10

17

Balıkesir

11

2

2

7

7

17

-10

8

18

Diyarbekir

11

1

3

7

9

19

-10

6

19

Uşakspor

11

1

3

7

6

19

-13

6

20

Pazarspor

11

1

2

8

9

21

-12

5



12. HAFTANIN PROGRAMI - BUGÜN

Vanspor

13 00

Ankara Demir

Adıyaman

14 00

Kırşehir

Kırklarelispor

14 00

Karacabey

Pazarspor

14 00

Bucaspor

Zonguldak Kömür

14 00

KOCAELİSPOR

Balıkesirspor

19 00

Uşakspor

Diyarbekir

19 00

Etimesgut

Fethiyespor

19 00

Sarıyer

İskenderun

19 00

Kastamonu

Not: 1461 Trabzon - Serik maçı dün oynanacaktı.

KOCAELİSPOR’UN BU SEZONKİ MAÇLARI

Kocaelispor

2 : 1

Kırklarelispor

Kırşehir

0 : 1

Kocaelispor

Kocaelispor

0 : 0

Serik Bel.

Sarıyer

3 : 3

Kocaelispor

Kocaelispor

1 : 1

Bucaspor

Uşakspor

0 : 3

Kocaelispor

Kocaelispor

3 : 0

Balıkesirspor

Pazarspor

1 : 3

Kocaelispor

Kocaelispor

4 : 3

Fethiyespor

1461 Trabzon

3 : 0

Kocaelispor

Kocaelispor

2 : 0

Adıyaman



İLK YARININ KALAN MAÇLARI

Zonguldak Kömür

Kocaelispor

Kocaelispor

Vanspor

İskenderun

Kocaelispor

Kocaelispor

Diyarbekir

Karacabey

Kocaelispor

Kocaelispor

Etimesgut.

Kastamonu

Kocaelispor

Kocaelispor

Ankara Demir

