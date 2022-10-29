Batı Karadeniz’de sert viraj!

Kocaelispor sezonun 12. maçında bugün Zonguldak Kömürspor ile karşılaşacak. Zorlu maç saat 14.00’te başlayacak. Diyarbakır’dan Lütfullah Aslan’ın yöneteceği maçta Mehmet Taş cezası olduğu forma giyemeyecek. Cezası sona eren Beykan ise takıma dönecek. Karaelmas Kemal Köksal Stadı’ndaki mücadelede Kocaelispor taraftarına 325 kişilik yer ayrılırken, maç saatinde hava güneşli, sıcaklık ise 17 derece olacak. Maçın yayını ise son anda bir değişiklik olmazsa olmayacak.
ZİRVE İDDİASI SÜRMEK ZORUNDA
11 maç sonunda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi sonrası topladığı 24 puanla üçüncü sırada yer alan Kocaelispor, 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi sonrası 17 puanla 8. sırada yer alan Zonguldak Kömürspor ile zorlu bir maça çıkacak. Canlı yayının olmayacağı maç saat 14.00’te başlayacak. Yeşil siyahlılarda hedef Zonguldak’tan kayıpsız dönüp zirve iddiasını sürdürmek.
ZONGULDAK EVİNDE KAYIPSIZ
Sahasında oldukça etkili bir takım olarak dikkat Zonguldak ekibi 17 puanın 13’ünü iç sahada elde etti. Batı Karadeniz temsilcisi sahasında Fethiye’yi 4-2, Adıyaman’ı 3-0, İskenderun’u 2-1 ve Kastamonu’yu 1-0 mağlup ederken, Karacabey ile 0-0 berabere kaldı. Kocaelispor ise deplasmanda Kırşehir’i 1-0, Uşak’ı 3-0, Pazarspor’u 3-1 yendi, Sarıyer ile 3-3 berabere kaldı, 1461 Trabzon’a ise 3-0 mağlup oldu.
BEYKAN 11’E DÖNÜYOR
Kocaelispor’un 2-0 kazanılan Adıyaman maçından tek değişiklik yapması, cezası sona eren Beykan’ın 11’e dönmesi bekleniyor. Buna göre kalede Gökhan Değirmenci, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Diogo ve Yalçın, önlerinde Yusuf Cihat ve İlyas Kubilay, sağda Samed Ali, solda Beykan, forvete yakın bölgede Tayfun, ileride ise Okan Eken ile sahaya çıkılacağı düşünülüyor.
BİR SONRAKİ HAFTA VAN GELİYOR
Takım ertesi hafta Vanspor’u konuk edecek. 13 Ekim’de İskenderun’a gidecek olan ekibimiz Diyarbekir’i ağırlayacak ve sonrasında ise Karacabey deplasmanında galibiyet arayacak. Bu 5 maçlık süreçte zirve adayı iki takımla mücadele edecek olan Kocaelispor minimum 12 ya da 13 puanla toplamak istiyor. Etimesgut ile İzmit’te, Kastamonu ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan ekibimiz iç sahadaki Ankara Demir maçı ile de sezonun ilk yarısını tamamlamış olacak.
MAÇIN KÜNYESİ
ZONGULDAK KÖMÜR
KOCAELİSPOR
STAT: Karaelmas
HAKEMLER: Lütfullah Aslan, Muhammed Yıldız, Burak Gültek
SAAT: 14.00
YAYIN: YOK
HAVA: 17 derece açık
KONTENJAN: 325
ZONGULDAK KÖMÜR
ÖMER KAVURKACI
OĞUZHAN YAZICI
EYÜP AKCAN
AYKUT EMRE YAKUT
EMRE KARA
FATİH BEKTAŞ
MÜMİN UYAR
MEVLÜT ÇELİK
EMBİYA AYYILDIZ
OĞUZHAN MATUR
ERAY ATAKLI
KOCAELİSPOR
GÖKHAN DEĞİRMENCİ
YALÇIN KILINÇ
DIOGO ALEKSIS
YUSUF CİHAT ÇELİK
OKAN EKEN
TAYFUN AYDOĞAN
İLYAS KUBİLAY
ATİLA TURAN
MEHMET YILMAZ
SAMED ALİ KAYA
BEYKAN ŞİMŞEK
2. LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU
1
Karacabey
11
7
4
0
14
3
11
25
2
İskenderun
11
8
1
2
14
6
8
25
3
KOCAELİSPOR
11
7
3
1
22
12
10
24
4
Bucaspor
11
6
4
1
16
6
10
22
5
Serik Bel.
11
5
5
1
14
10
4
20
6
Ankara Demir
11
5
4
2
14
5
9
19
7
1461 Trabzon
11
4
5
2
11
7
4
17
8
Zonguldak Kömür
11
5
2
4
12
14
-2
17
9
Kırklarelispor
11
4
4
3
10
10
0
16
10
Vanspor
11
3
5
3
10
10
0
14
11
Fethiyespor
11
4
2
5
16
18
-2
14
12
Etimesgut.
11
3
4
4
14
10
4
13
13
Kırşehir
11
2
5
4
11
13
-2
11
14
Kastamonu
11
2
5
4
8
10
-2
11
15
Sarıyer
11
2
5
4
15
18
-3
11
16
Adıyaman
11
2
4
5
9
13
-4
10
17
Balıkesir
11
2
2
7
7
17
-10
8
18
Diyarbekir
11
1
3
7
9
19
-10
6
19
Uşakspor
11
1
3
7
6
19
-13
6
20
Pazarspor
11
1
2
8
9
21
-12
5
12. HAFTANIN PROGRAMI - BUGÜN
Vanspor
13 00
Ankara Demir
Adıyaman
14 00
Kırşehir
Kırklarelispor
14 00
Karacabey
Pazarspor
14 00
Bucaspor
Zonguldak Kömür
14 00
KOCAELİSPOR
Balıkesirspor
19 00
Uşakspor
Diyarbekir
19 00
Etimesgut
Fethiyespor
19 00
Sarıyer
İskenderun
19 00
Kastamonu
Not: 1461 Trabzon - Serik maçı dün oynanacaktı.
KOCAELİSPOR’UN BU SEZONKİ MAÇLARI
Kocaelispor
2 : 1
Kırklarelispor
Kırşehir
0 : 1
Kocaelispor
Kocaelispor
0 : 0
Serik Bel.
Sarıyer
3 : 3
Kocaelispor
Kocaelispor
1 : 1
Bucaspor
Uşakspor
0 : 3
Kocaelispor
Kocaelispor
3 : 0
Balıkesirspor
Pazarspor
1 : 3
Kocaelispor
Kocaelispor
4 : 3
Fethiyespor
1461 Trabzon
3 : 0
Kocaelispor
Kocaelispor
2 : 0
Adıyaman
İLK YARININ KALAN MAÇLARI
Zonguldak Kömür
Kocaelispor
Kocaelispor
Vanspor
İskenderun
Kocaelispor
Kocaelispor
Diyarbekir
Karacabey
Kocaelispor
Kocaelispor
Etimesgut.
Kastamonu
Kocaelispor
Kocaelispor
Ankara Demir
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.