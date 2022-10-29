Derince’de Atatürk anıtına çelenk sunuldu

Derince’de düzenlenen kutlama programlarının ilk günü Kaymakamlıkta Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleşti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Ali Karaca ve Derince Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin’in Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programla ilk gün etkinlikleri sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.