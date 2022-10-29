29 Eki 2022 - 12:59- Gündem G: 29 Eki 2022 - 13:00

Derince’de Atatürk anıtına çelenk sunuldu

Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü kapsamında Derince’de düzenlenen etkinliklerin ilk gününde protokol tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu
Derince’de Atatürk anıtına çelenk sunuldu mask
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Derince’de düzenlenen kutlama programlarının ilk günü Kaymakamlıkta Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleşti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Ali Karaca ve Derince Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin’in Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programla ilk gün etkinlikleri sona erdi.

 
# Atatürk

29 Eki 2022 - 12:59 - Gündem

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