Derince’de Atatürk anıtına çelenk sunuldu

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Derince’de düzenlenen kutlama programlarının ilk günü Kaymakamlıkta Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleşti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Ali Karaca ve Derince Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin’in Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programla ilk gün etkinlikleri sona erdi.