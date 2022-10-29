Karamürsel’de balıkçılar salamura yapımına başladı

Karamürsel’de 23 yıldan bu yana balıkçılık yapan 43 yaşındaki Fatih Karabudak (43), palamudun bu sezon bereketli olduğunu bunu da lakerdayla fırsata dönüştürdüğünü söyledi. Karabudak, yaptığı açıklamada, “Bu yıl balık sezonu açılır açılmaz palamut bolluğu ile karşılaştık, yaklaşık 4 yıldan bu yana palamut bu kadar bol değildi, bu yıl palamudun bolluğu bizleri de palamut lakerdası yapımına başlattı” dedi. Lakerdanın halk dilinde turşu olarak bilindiğini, ağız tadına önem verenlerin bu üründen vazgeçemediğini belirten Karabudak, her balıktan turşu yapılmadığını dile getirdi. Karabudak, palamut dışında, sardalye, hamsi, izmarit, gibi balıklardan da lakerda yapılabileceğini belirtti.