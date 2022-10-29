Karamürsel 100. Yıl MTAL Avrupa’da staj yapıyor

Karamürsel 100. Yıl Meslek Teknik Anadolu Lisesi’nin proje koordinatörü, Makine Ve Tasarım Teknolojisi alanı öğretmeni Ahmet San ile birlikte 12’nci sınıf öğrencilerinden Efe Özbey, Recep Emre Dışpınar, Taha Muhammed Vonal, Eyüp İlhan, Emirhan Gökalp ve Metehan Aktaş, İspanya’nınValensia şehrinde staj yapıyor. Öğrenciler 3 hafta görecekleri staj sonunda 11 Kasım 2022 tarihinde Türkiye’ye dönecek.

“HAYATLARINA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK”

Konu ile ilgili açıklama yapan Karamürsel 100. Yıl Meslek Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Serpil Acar Yıldırım, “2021 yıl proje çağrı döneminde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurmuş olduğumuz akreditasyon projemizin desteklenmeye uygun görülmüştür.Proje kapsamında okulumuz Makine ve Tasarım Teknolojisi alanından seçilen başarılı 6 öğrencimiz Makine teknolojisi alanı stajlarını 3 hafta boyunca İspanya – Valensia şehrinde değişik sanayi kuruluşlarında yapmaktadır. Öğrencilerimizin kendi alanları ile ilgili olarak yaptıkları bu staj çalışması gelecekteki meslek hayatlarına büyük katkı sağlayacağı bir gerçektir” dedi.