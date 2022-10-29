İl Tanıtım Kurulu’nun ekim toplantısını gerçekleştirdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde yürütülen “İl Tanıtım ve Geliştirme Programı” 81 ilde eş zamanlı “İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı” adıyla gerçekleşiyor. Bu kapsamda ilimizde de ekim ayı toplantısı Vali Yardımcısı Şenol Kaya başkanlığında Kocaeli Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda (KSO) gerçekleşti.

AKSİYON PLANI DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıya Vali Yardımcısı Şenol Kaya’nın yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi ve Kandıra Belediyesi’nden kurul üyesi temsilciler katıldı. Toplantıda; Aksiyon planında yer alan sosyal medya kurgularında kurumların tanıtım çalışmaları, yerli ve yabancı influencer ağırlama konsepti planlaması görüşüldü.

GO VE GEZSEN KOCAELİ TANITILDI

Öte yandan yurt içi ve yurt dışı fuarlarla ilgili gelişmeler değerlendirildi. Go ve Gezsen Kocaeli sosyal medya hesapları tanıtılarak kurula sunuldu. Önümüzdeki aralık ayı içinde gerçekleşmesi planlanan kısa vadeli sektörel iş birlikleri önerileri ile ilgili fizibilite çalışması yapıldı. Yine seyahat acentalarına yapılması planlanan info çalışması kurulda detaylı bir şekilde görüşüldü.