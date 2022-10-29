Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Bağımsız Türkiye Partisi İl Teşkilatı,bugün saat 15.00’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapılacak olan Cumhuriyet Şölenine katılacak. Konu ile ilgili olarak BTP İl Başkanı Muharrem Can, “Cumhuriyet bizim özgürlüğümüzdür, bağımsızlığımızdır. Bayrak ise bunun dosta düşmana ilanıdır. Cumhuriyetimizin ve bayrağımızın kıymetini bilmezsek geleceğimiz olmaz. Cumhuriyet Bayramı, Kurtuluş Savaşı'nda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk milletine Atatürk tarafından verilmiş en güzel ve en büyük değerdir. Ay yıldızlı bayraklarımızla evlerimizi, işyerlerimizi gelincik tarlasına çevirelim. Milli mücadele döneminde milletçe ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik ruhunu, bugün de milletçe ortaya koymalıyız. Pazar günü 12:30 da halkevi durağından kalkacak araçlarımıza tüm gençlerimiz davetediyorum” dedi.
29 Eki 2022 - 13:02- Siyaset Güncelleme: 29 Eki 2022 - 13:03
BTP, bugün Cumhuriyet Şölenine katılacak
Bugün saat 15.00’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek Cumhuriyet Şölenine tüm gençleri davet eden BTP İl Başkanı Muharrem Can, “birlik ve beraberlik ruhunu, bugün de milletçe ortaya koymalıyız” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.