BTP, bugün Cumhuriyet Şölenine katılacak

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Bağımsız Türkiye Partisi İl Teşkilatı,bugün saat 15.00’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapılacak olan Cumhuriyet Şölenine katılacak. Konu ile ilgili olarak BTP İl Başkanı Muharrem Can, “Cumhuriyet bizim özgürlüğümüzdür, bağımsızlığımızdır. Bayrak ise bunun dosta düşmana ilanıdır. Cumhuriyetimizin ve bayrağımızın kıymetini bilmezsek geleceğimiz olmaz. Cumhuriyet Bayramı, Kurtuluş Savaşı'nda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk milletine Atatürk tarafından verilmiş en güzel ve en büyük değerdir. Ay yıldızlı bayraklarımızla evlerimizi, işyerlerimizi gelincik tarlasına çevirelim. Milli mücadele döneminde milletçe ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik ruhunu, bugün de milletçe ortaya koymalıyız. Pazar günü 12:30 da halkevi durağından kalkacak araçlarımıza tüm gençlerimiz davetediyorum” dedi.