Atakent Cihan Hastanesi’nden Bekaert çalışanlarına eğitimi

Her yıl 1 – 31 Ekim tarihleri arasında farkındalığın oluşturulması amacıyla kutlanan “Meme Kanseri Farkındalık Ayında” Atakent Cihan Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hülya Odabaşoğlu Kaya, Bekaert çalışanlarına “Meme Sağlığı” konulu seminer verdi. Bekaert konferans salonunda gerçekleşen seminerde Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hülya Odabaşoğlu Kaya, meme sağlığı, meme hastalıkları ve meme kanseri konularını anlattı.

SORULAR CEVAP BULDU

Meme kanserinden korunmak için alınabilecek önlemlerin ve kendi kendine muayenenin önemine değinen Kaya, her kadının düzenli aralıklarla meme usg ve mamografi tetkiki yaptırmasını tavsiye etti. Geniş katılımla gerçekleşen eğitimde Bekaert çalışanları, sorularını yöneltme fırsatı da buldu. Etkileşimli olarak devam eden eğitimin sonunda Bekaert Çalışanları, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hülya Odabaşoğlu Kaya’ya teşekkür ederek çiçek takdim etti.