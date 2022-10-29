29 Eki 2022 - 13:02- Gündem G: 29 Eki 2022 - 13:03

Atakent Cihan Hastanesi’nden Bekaert çalışanlarına eğitimi

Atakent Cihan Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hülya Odabaşoğlu Kaya, Bekaert çalışanlarına “Meme Sağlığı” konulu seminer verdi
Atakent Cihan Hastanesi’nden Bekaert çalışanlarına eğitimi mask

Her yıl 1 – 31 Ekim tarihleri arasında farkındalığın oluşturulması amacıyla kutlanan “Meme Kanseri Farkındalık Ayında” Atakent Cihan Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hülya Odabaşoğlu Kaya, Bekaert çalışanlarına “Meme Sağlığı” konulu seminer verdi. Bekaert konferans salonunda gerçekleşen seminerde Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hülya Odabaşoğlu Kaya, meme sağlığı, meme hastalıkları ve meme kanseri konularını anlattı.

SORULAR CEVAP BULDU

Meme kanserinden korunmak için alınabilecek önlemlerin ve kendi kendine muayenenin önemine değinen Kaya, her kadının düzenli aralıklarla meme usg ve mamografi tetkiki yaptırmasını tavsiye etti.  Geniş katılımla gerçekleşen eğitimde Bekaert çalışanları, sorularını yöneltme fırsatı da buldu. Etkileşimli olarak devam eden eğitimin sonunda Bekaert Çalışanları, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hülya Odabaşoğlu Kaya’ya teşekkür ederek çiçek takdim etti.

29 Eki 2022 - 13:02 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.161.531 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Atakent Cihan Hastanesi’nden Bekaert çalışanlarına eğitimi mask
Atakent Cihan Hastanesi’nden Bekaert çalışanlarına eğitimi
Karamürsel 100. Yıl MTAL Avrupa’da staj yapıyor mask
Karamürsel 100. Yıl MTAL Avrupa’da staj yapıyor
İl Tanıtım Kurulu’nun ekim toplantısını gerçekleştirdi mask
İl Tanıtım Kurulu’nun ekim toplantısını gerçekleştirdi
Derince’de Atatürk anıtına çelenk sunuldu mask
Derince’de Atatürk anıtına çelenk sunuldu
Türk Ocağı başkanı vefat etti mask
Türk Ocağı başkanı vefat etti
BAL 14’te derbi günü mask
BAL 14’te derbi günü
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL