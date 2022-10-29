29 Eki 2022 - 13:02- Siyaset G: 29 Eki 2022 - 13:04

“99 yıl önce yakılan meşale yarınlarımızı aydınlatacak”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan DEVA Partisi Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt, “99 yıl önce yakılan Cumhuriyet meşalesi, ülkemizin dününü aydınlattığı gibi bugünü ve yarınlarını da aydınlatmaya devam edecektir” dedi
“99 yıl önce yakılan meşale yarınlarımızı aydınlatacak” mask

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Bozkurt mesajında şu ifadelere yer verdi: “29 Ekim 1923 tarihinde temelleri atılan Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutluyoruz. Cumhuriyet, yüce milletimizin verdiği en büyük mücadelesinin sonucunda elde ettiği en büyük kazanımdır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bu millet yüz yıllık tarihsel ve kültürel miras ile ilelebet sürecek bir geleceği Cumhuriyet ile elde etmiştir.

“MİLLETE HİZMET EDECEĞİZ”

99 yıl önce yakılan Cumhuriyet meşalesi, ülkemizin dününü aydınlattığı gibi bugünü ve yarınlarını da aydınlatmaya devam edecektir. Bizler ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yürümeye, O’nun ilke ve inkılapları doğrultusunda çalışmaya, bu şekilde milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.”
# Atatürk

29 Eki 2022 - 13:02 - Siyaset

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