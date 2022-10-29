“99 yıl önce yakılan meşale yarınlarımızı aydınlatacak”

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Bozkurt mesajında şu ifadelere yer verdi: “29 Ekim 1923 tarihinde temelleri atılan Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutluyoruz. Cumhuriyet, yüce milletimizin verdiği en büyük mücadelesinin sonucunda elde ettiği en büyük kazanımdır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bu millet yüz yıllık tarihsel ve kültürel miras ile ilelebet sürecek bir geleceği Cumhuriyet ile elde etmiştir.
“MİLLETE HİZMET EDECEĞİZ”
99 yıl önce yakılan Cumhuriyet meşalesi, ülkemizin dününü aydınlattığı gibi bugünü ve yarınlarını da aydınlatmaya devam edecektir. Bizler ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yürümeye, O’nun ilke ve inkılapları doğrultusunda çalışmaya, bu şekilde milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.