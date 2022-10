Cumhuriyet’in 99’uncu yılında görkemli kutlama

Cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yılı etkinlikleri bugün Kocaeli Valiliği Yerleşkesi’nde bulunan Karamürsel Alp Toplantı Salonu’nda tebrik kabul töreni ile başladı. Tebrik kabul töreninin ardından Kocaeli Valiliği Yerleşkesi A Kapısı önünde kent protokolünün yoğun katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramıtöreni gerçekleştirildi. Törene, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Deniz Eğitim - Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır, Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Cemil Yaman, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü VeysalTipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Kaan Şengil ve birçok vatandaş katıldı.

“KUTLU YÜRÜYÜŞE KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR”

Selamlama töreninin ardından kürsüye çıkan Vali Yavuz günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, “Büyük bir coşku, sevinç ve gururla kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en kalbi duygularımla kutluyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş Aziz Türk Milleti, engin devlet tecrübesini ve diğer topluluklara örnek olan hayat felsefesini günümüze kadar taşıyarak, tarih sahnesindeki kutlu yürüyüşüne kararlılıkla devam etmektedir.

“İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN”

‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’ anlayışı medeniyet değerlerimizi özetleyen, insanı yaşatmayı, insanın can, mal ve inanç hürriyetini korumayı hedefleyen bir devlet anlayışıdır. İslam ile şereflendikten sonra 1071’de Anadolu’da başlayan diriliş ve kıyam bize bir Selçuklu, bir Osmanlı bir de Türkiye Cumhuriyeti Devleti bahşetmiş, daha da ötesi İslam’ı yaymak, dünyada hakkı ve hukuku haykırmak gibi bir misyon vermiştir. Bu aynı zamanda bir lütuftur. Bir görev tevdii, bir seçilmişliktir. Ecdadımız da bu görev tevdiine ve seçilmişliğe layık olmak için canlarından vazgeçmiş, sömürmemiş, öldürmemiş, katletmemiştir. Ekmeğini paylaşmış, gözyaşı silmiş, bugün olduğu gibi her şartta hakkı ve hukuku haykırmıştır.

“HEYECANLA VE GURURLA”

Her alanda yerlilik oranını artırarak ekonomimiz, teknolojik alt yapımız ve sanayimiz güçlenmekte, aynı zamanda da askerî sistem ve teknolojilerin tedarik süreçleri sağlanarak Savunma Sanayimiz de her geçen gün gücüne güç katmaktadır. İhalar, Sihaların yanında ülkemiz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan Milli Muharip Uçağı projesiyle de 5'inci nesil muharip uçak üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkelerden biri olacak. Her 29 Ekim’de ülke olarak dev proje ve eserlerin açılışına da şahitlik ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100.yılını karşılarken Türkiye’nin yeniliğe yolculuğunda önemli bir kilometre taşını daha geride bırakarak Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde TOGG Gemlik kampüsünün açılışına hep birlikte heyecanla ve gururla şahitlik edeceğiz.

“YENİ BİR DÖNEME BAŞLAYACAĞIZ”

Bununla beraber ülkemiz bilimde, sanatta, kültürde, sporda önemli başarılara imza atmış ve atmaya da devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğinde 20 yıl öncesine göre her bakımdan çok daha güçlü, çok daha dirayetli, çok daha inançlıyız. İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerimize ulaştırdığımızda, bölgemizde ve dünyada yepyeni bir dönemi de başlatacağız. İnanıyorum ki bu yüzyıl bizim yüzyılımız olacak. Türkiye son yüzyılda ve sonraki yüzyıllarda her alanda adını ve gücünü tarihe yazdırmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı halk oyunları ekibinin dans gösterisi sergilendi. Program, düzenlenen geçit töreni ile son buldu.