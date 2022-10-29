Atatürk’ün sözlerini kullanan AKP’ye tepki! “Kara propagandanız batsın”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinin temel sloganı da olması planlanan “ Türkiye Yüzyılı” vizyon belgesini, geniş katılımlı bir toplantıyla Ankara Spor Salonu’nda açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “vizyon” projelerini açıklamayı seçim sürecine bıraktığı mesajı verdiği konuşmasında, 16 başlıkta “Türkiye yüzyılı vizyonunun ruhunu, felsefesini” anlattı. Erdoğan’ın sunduğu vizyonlar arasında bir başlıkta Atatürk’ün Yurtta Sulh Cihan’da Sulh sözü başlık olarak kullanıldı.
“KARA PROPAGANDANIZ BATSIN”
İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Bahadır Yaşar duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yaşar yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan AKP genel merkezi tarafından hazırlanıp ve yayınlanan Türkiye Yüzyılı videosunda bir kısım dikkatimi çekti. Yurtta sulh, Cihanda Sulh diyenlere Hain terör örgütü FETÖ’cü yaftası yapanlar şimdi ne oldu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere miras bıraktığı cümleyi kullanmak durumunda kaldınız. Cümlenin anlam ve önemi anca mı aklınıza geldi. Kara propagandanız batsın. Siz söyleyince bir şey yok sizden olmayan söyleyince FETÖ’cü yazıktır günahtır. Milletin aklıyla artık alay etmeyin” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Fatih Sultan - zorunuzamı gitti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.