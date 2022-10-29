Atatürk’ün sözlerini kullanan AKP’ye tepki! “Kara propagandanız batsın”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinin temel sloganı da olması planlanan “ Türkiye Yüzyılı” vizyon belgesini, geniş katılımlı bir toplantıyla Ankara Spor Salonu’nda açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “vizyon” projelerini açıklamayı seçim sürecine bıraktığı mesajı verdiği konuşmasında, 16 başlıkta “Türkiye yüzyılı vizyonunun ruhunu, felsefesini” anlattı. Erdoğan’ın sunduğu vizyonlar arasında bir başlıkta Atatürk’ün Yurtta Sulh Cihan’da Sulh sözü başlık olarak kullanıldı.

“KARA PROPAGANDANIZ BATSIN”

İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Bahadır Yaşar duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yaşar yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan AKP genel merkezi tarafından hazırlanıp ve yayınlanan Türkiye Yüzyılı videosunda bir kısım dikkatimi çekti. Yurtta sulh, Cihanda Sulh diyenlere Hain terör örgütü FETÖ’cü yaftası yapanlar şimdi ne oldu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere miras bıraktığı cümleyi kullanmak durumunda kaldınız. Cümlenin anlam ve önemi anca mı aklınıza geldi. Kara propagandanız batsın. Siz söyleyince bir şey yok sizden olmayan söyleyince FETÖ’cü yazıktır günahtır. Milletin aklıyla artık alay etmeyin” ifadelerini kullandı.