29 Eki 2022 - 13:51- Gündem G: 29 Eki 2022 - 13:54

D-100’de trafiği durdurdu! Sebebi göz doldurdu...

Cumhuriyet Bayramının yıl dönümünde Kocaeli D-100 karayoluna Türk bayrağının düştüğünü gören bir vatandaş, trafiği durdurarak onu yerden aldı. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan o görüntüler takdir topladı.
D-100’de trafiği durdurdu! Sebebi göz doldurdu... mask
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Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümünde tüm Türkiye bayraklarla donatıldı. Kocaeli’de kutlama etkinliklerine giden Eray Nalbant, Türk bayrağının D-100 karayoluna düştüğünü fark etti. Trafiği durduran Nalbant, Türk bayrağını yerden aldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, Nalbant’ın hareketi göz doldurdu.
# türkiye

29 Eki 2022 - 13:51 Kocaeli- Gündem

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