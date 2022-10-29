Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümünde tüm Türkiye bayraklarla donatıldı. Kocaeli’de kutlama etkinliklerine giden Eray Nalbant, Türk bayrağının D-100 karayoluna düştüğünü fark etti. Trafiği durduran Nalbant, Türk bayrağını yerden aldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, Nalbant’ın hareketi göz doldurdu.
29 Eki 2022 - 13:51- Gündem Güncelleme: 29 Eki 2022 - 13:54
D-100’de trafiği durdurdu! Sebebi göz doldurdu...
Cumhuriyet Bayramının yıl dönümünde Kocaeli D-100 karayoluna Türk bayrağının düştüğünü gören bir vatandaş, trafiği durdurarak onu yerden aldı. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan o görüntüler takdir topladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.