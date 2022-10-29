29 Eki 2022 - 14:28- Asayiş G: 29 Eki 2022 - 15:15

Düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı

İzmit'te düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir esnaf bıçaklanırken gelin arabasının camı da kırıldı. Olay sebebiyle en mutlu günleri zehre dönen çift, servis otobüsüyle salondan ayrılmak durumunda kaldı.
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Olay, dün gece saat 21.00 sıralarında İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünde 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay düğün salonunun dışına da taştı. Kavga sırasında düğün salonun önünde bulunan gelin arabasının camı da kırıldı. Kavga eden grubu ayırmaya çalışan bir esnaf ise bıçaklandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kavga eden şahısları ayırarak tarafları dağıttı. Gelin ve damadın ise en mutlu günleri kabusa dönüştü. Düğünü yarıda kesen kavga esnasında gelin arabasının da camının kırılması sebebiyle gelin ve damat servis otobüsüyle salondan ayrıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

# sağlık, esnaf, Olay, polis, yaralı, Vatandaşlar

29 Eki 2022 - 14:28 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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