Kebapçı Mehmet Bey açıldı!

25 yıldır Bursa İskender’in işletme müdürlüğünü yapan ve geçtiğimiz aylarda emekli olan Mehmet Sait Sümer oğulları ile birlikte kabapçı dükkanı açtı. Yılların tecrübesini kendi markası ile birleştiren Mehmet Sait Sümer Kebapçı Mehmet Bey isimli iş yerinin açılışını gerçekleştirdi. Ömerağa Mahallesi Şaban Sarugülle sokak üzerinde bulunan kebapçı dükkanın açılışına CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, CHP Önceki Dönem İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İYİ Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Nihal Kupşi, Büyükşehir Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Hakan Tanta ve davetliler katıldı.

“BÜTÜN DOSTLARIM YANIMDA”

Kababın her türlüsünün bulunacağı Kebapçı Mehmet Bey’de çiğköfte günlük olarak müşterilerin yanında yoğrulacak. Enfes kebapları ve mezeleri müşterin beğenisine sürecek olan İşletme Sahibi Mehmet Sait Sümer, “25 yıldır Bursa İskender’de işletme müdürlüğü yaptım. Komi olarak geldim oraya, garsonluk yaptım, işletme müdürlüğü yaptım. Şimdi de çocuklarımla birlikte burayı işletmeye karar verdik. Sağ olsun sevgili rahmetli patronum öldükten sonra kızı Eda Hanım bana yardımcı oldu. Her zaman yanımdalar onlar. O da benim kardeşim, o da benim kızım. Çok mutluyum, bütün dostlarım yanımda. Bütün Kocaeli’ni davet ediyoruz” dedi.