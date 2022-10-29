Belediye Derince lideri elinden kaçırdı! “0-0”

3. Lig 1. Grup’ta üst sıralarda tutunmaya çalışan Belediye Derincepor 9. hafta maçında lider Yeni Mersin İdmanyurdu’nu konuk etti. Derince Stadı’ndaki mücadele baştan sona kora kor geçti. Bitime 12 dakika kala Uğurcan Bekçi ile kaçan gol maçın pozisyonu oldu. Derince ekibi 6 Kasım’da deplasmanda Belediye Kütahyaspor ile oynayacak.

İLK YARI SESSİZ

Tayfun’un sarı kart cezalısı, İsa Nalbant ve Melih Alcu’nun da sakat olduğu için yer alamadığı mücadelenin ilk yarısında iki takım da orta saha mücadelesi verdi. Mersin’in pas oyununu bozmak isteyen Derince ekibi özellikle merkezde çok diri bir görüntü ortaya koydu. Maçın 38. dakikasında sakatlanan Tufan Deniz sakatlandı ve yerine Uğurcan Bekçi girdi. Maç maçı santrfor olarak tamamladı.

UĞURCAN BEKÇİ İNANILMAZ

İlk yarıda gol sesi çıkmazken ikinci yarısında da çekişme hakimdi. Mücadelenin 78.dakikasında Mersin’in stoperi Özkan’ın hatasında topu kapan Uğurcan Bekçi kaleci Sertaç’ı karşısında gördü. Mutlak pozisyonda Sertaç gole izin vermedi. Kalan sürede iki takım da net pozisyon üretemedi ve mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

HAKEM ÇOK KÖTÜYDÜ

Derince ekibinde tüm futbolcular müthiş bir direnç ve karakter ortaya koyarken kaçan 2 puana üzüldü. Maçın hakemi Gamze Durmuş Pakkan çok kötü bir yönetim ortaya koyarken, maç öncesinde Derince taraftarı kaptan Efe ve futbolculardan Uğurcan İkikardeş’in doğum gününü kutladı, takımlar sahaya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun pankartı ile çıktı.

BELEDİYE DERİNCESPOR: 0

YENİ MERSİN İY: 0

STAT: Derince

HAKEMLER: Gamze Durmuş Pakkan?, Vedat Hoşnam**, Adem Mazlum*

BELEDİYE DERİNCESPOR: İlker**, Muhammet Yıldırım**, Efe Karaoğlu**, Kadir ** (Furkan dk.89?), Ramazan**, Mehmet** (Bertuğ** dk.64), Uğurcan İkikardeş***, Tufan Deniz Gelen* (Uğurcan Bekçi dk.40***), İlker Cihan***, Sercan Uslu*** (Hakan Can dk.89?), Fatih Cin**

YENİ MERSİN İY: Sertaç***, Tayfun**, Metin * (Muğdat Çelik dk.61**), Abuzer Gaffar Toplu***, İbrahim***, Ferhan Evren*** (Ömer dk. 80?), Özkan**, Aziz Aksoy**, Aslan Gök**, Umut Aydın* (Erdem Beytaş dk.61 *), Yusuf* (Miraç Can dk.76)

Sarı Kart: Ferhan Evren, Erdem Onur Beytaş (Yeni Mersin İY)

GOL: YOK