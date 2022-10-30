Suadiye’de Güngör Semer gitti… Mehmet Doğan geliyor!

Süper Amatör Lig B Grubu’nda yeşil beyazlı iki takım, Suadiyespor ile Hisareynspor arasındaki mücadeleyi ev sahibi ekip Hisareyn 2-1 kazandı ve 8 maç sonunda puanını 11’e çıkardı. Suadiyespor ise 12 puanda kaldı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Sezona BAL parolası ile başlayan Suadiye’de alınan istikrarsız sonuçların ardından kan değişimi yaşandı. Yönetim Kurulu ve teknik direktör Güngör Semer arasında yapılan görüşmelerde ayrılık kararı alındı. Güngör Semer "Suadiye'nin bir evladı ve bu kulübe yıllarca hizmet etmiş biri olarak bir kan değişikliği olması gerektiğini düşündüm. Yönetim kurulundan affımızı talep ettim. Sağ olsunlar bizi anlayışla karşıladılar. Sezonun geri kalanında takımımıza başarılar diliyorum." dedi

DOĞAN AN MESELESİ

Teknik sorumlu Güngör Semer ile birlikte yönetim kurulun üyesi ve genel kaptan Nuri Başaran'da ayrılık kararı aldı. Başaran yaptığı açıklamada "Etik olarak ben de sorumluluk hissettim ve yönetim kurulumuzdan affımı istedim. Karşılıklı olarak helalleserek ayrılıyoruz. Bu kağıt üstünde bir ayrılık kalbimiz hep Suadiye'miz ile birlikte " dedi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Suadiyespor’da yeni teknik sorumlu arayışları başlarken öne çıkan isimlerin başında daha önce de takımı çalıştıran Mehmet Doğan’ın geldiği öğrenildi.