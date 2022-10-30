Suadiye’de Güngör Semer gitti… Mehmet Doğan geliyor!

Süper Amatör Lig B Grubu’nda yeşil beyazlı iki takım, Suadiyespor ile Hisareynspor arasındaki mücadeleyi ev sahibi ekip Hisareyn 2-1 kazandı ve 8 maç sonunda puanını 11’e çıkardı. Suadiyespor ise 12 puanda kaldı.
TEŞEKKÜR ETTİ
Sezona BAL parolası ile başlayan Suadiye’de alınan istikrarsız sonuçların ardından kan değişimi yaşandı. Yönetim Kurulu ve teknik direktör Güngör Semer arasında yapılan görüşmelerde ayrılık kararı alındı. Güngör Semer "Suadiye'nin bir evladı ve bu kulübe yıllarca hizmet etmiş biri olarak bir kan değişikliği olması gerektiğini düşündüm. Yönetim kurulundan affımızı talep ettim. Sağ olsunlar bizi anlayışla karşıladılar. Sezonun geri kalanında takımımıza başarılar diliyorum." dedi
DOĞAN AN MESELESİ
Teknik sorumlu Güngör Semer ile birlikte yönetim kurulun üyesi ve genel kaptan Nuri Başaran'da ayrılık kararı aldı. Başaran yaptığı açıklamada "Etik olarak ben de sorumluluk hissettim ve yönetim kurulumuzdan affımı istedim. Karşılıklı olarak helalleserek ayrılıyoruz. Bu kağıt üstünde bir ayrılık kalbimiz hep Suadiye'miz ile birlikte " dedi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Suadiyespor’da yeni teknik sorumlu arayışları başlarken öne çıkan isimlerin başında daha önce de takımı çalıştıran Mehmet Doğan’ın geldiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.