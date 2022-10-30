Diliskelesi ve Menderes kazanmaya devam ediyor

Süper Amatör Lig B Grubu’nda 8. hafta maçları hayli çekişmeli geçti. Haftanın maçında Çayırova Menderes 90+1. dakikadaki golü ile Kocaeli Güneşspor’u 1-0 mağlup etti ve lider Diliskelesi’ni takip etme devam etti.

HEREKE İLE DERİNCE YENİŞEMEDİ

Diliskelesi sahasında Arslanbey Gençlerbirliği engelini 4-1 ile geçti ve puanını 22’ye çıkardı. Hisareynspor sahasında Suadiyespor’u Ogün ve Yusuf Kaya’nın golleri ile 2-1 mağlup ederek çok değerli 3 puan daha kazandı. Hereke Yıldız ile Derince arasındaki zorlu maç 1-1 sona ererken, Başiskele derbisinde, Başiskele Belediye, Doğantepe’yi deplasmanda 2-0 mağlup etti.

MERTSPOR’DAN HAYATİ GALİBİYET

Mertspor evinde Darıca Kültür Martı karşısında 2-1 galip geldi ve bu sezonki ilk 3 puanına ulaştı. Haftanın son maçında İhsaniyespor deplasmanda Gültepe’yi 3-1 mağlup ederek haftayı dördüncü sırada tamamladı. B Grubu’nda Diliskelesi ve Çayırova Menderes 22’şer puanla ilk iki sırada yer alıyor. Son dakika golü ile yıkılan Güneşspor 17 puanla üçüncü, İhsaniye 16 puanla 4. sırada bulunuyor. 5. Derince 13, 6. Suadiye 12. sırada yer alırken, çok önemli galibiyet alan Hisareyn 11 puanla 7. sırada yer aldı.