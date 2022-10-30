Cumhuriyet coşkusu Hakan Altun konseri ile taçlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. Yılı kutlamaları kapsamında muhteşem bir konser düzenledi. Sevilen sanatçı Hakan Altun, Seka Park Uçurtma Tepesi’nde 29 Ekim Cumartesi akşamı Kocaelililerle buluştu. Al yıldızlı bayrağın gölgesinde gerçekleştirilen konserde binlerce vatandaş Cumhuriyet için tek yürek oldu.

BİNLER, SEKA PARK’TA CUMHURİYET İÇİN BULUŞTU

Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak ve Seka Park Uçurtma Tepesi’nde gerçekleştirilen Hakan Altun konserini binlerce vatandaşla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal ve daire başkanları izledi. Yoğun ilgi nedeniyle Seka Park Uçurtma Tepesi tarihi günlerinden birini yaşadı.

HİT ŞARKISI “TELEFONUN BAŞINDA” İLE SAHNEYE ÇIKTI

Sevilen sanatçı Hakan Altun sahneye, kendisiyle özdeşleşen ve hit olan “Telefonun başında bekliyorum” şarkısıyla çıktı. Konser alanını tamamen dolduran ve kendisine sevgi seli yaşatan izleyicilerine teşekkür eden Altun, “Bence tüm ışıkları söndürelim. Çünkü Kocaelililerin ışığı zaten her yeri aydınlatıyor” dedi.

CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Hakan Altun konserde Cumhuriyet Bayramının 99. Yılını kutladı. “Bugün bizim için çok önemli ve güzel bir gün” diyen Altun, “Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına Cumhuriyetimiz için minnettarız. Hepsinin mekânı cennet olsun. Bizler de onların bıraktığı Cumhuriyetin emanetçileriyiz” diyerek asker selamı verdi.

HAKAN ALTUN’DAN BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Altun, 29 Ekim gibi son derece anlamlı bir günde Kocaeli’nde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’a bizleri sizlerle buluşturduğu için sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

TÜRK BAYRAĞI İLE 10. YIL MARŞI

Konserin en güzel anlarından biri ise sahnede açılan Türk Bayrağı oldu. Hakan Altun konserin ortalarında Cumhuriyet Bayramına özel olarak 10. Yıl Marşını seslendirdi. Bu esnada Türk Bayrağı açan sanatçıya vatandaşlar “En büyük Türkiye” sloganlarıyla eşlik etti.

COŞTU, COŞTURDU

Konserde slow şarkılarının yanı sıra hareketli parçalara da yer veren sanatçı performansıyla göz doldurdu. Cumhuriyet coşkusuna coşku katan Hakan Altun, sahnede kendisine eşlik eden müzisyen ve vokalist arkadaşlarıyla halay çekip, dans etti.

SADIK UYSAL’DAN KIRMIZI BEYAZ TEŞEKKÜR

Konserin sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, sahneye gelerek vatandaşları selamlayan bir konuşma yaptı. Cumhuriyetin 99. Yıldönümünü kutlayan Uysal, “Bizlere Cumhuriyetimizi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını, minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz. Bu özel günümüzde sevdiğimiz sanatçımız Hakan Altun’u bizlerle buluşturduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a saygılarımızı ve teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi. Genel Sekreter Yardımcısı Uysal daha sonra sanatçı Altun’a Türk Bayrağı ve kırmızı-beyaz güllerden oluşan çiçek buketi takdim ederek, teşekkür etti.