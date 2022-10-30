Kandıra'da korkutan yangın! 2 villa alev alev yandı

Yangın, Kandıra ilçesi Cebeci Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir villanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, villaya bitişik nizamda bulunan başka bir villanın çatısına da sıçradı. Bir anda iki villanın çatısı da alev topuna döndü. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.