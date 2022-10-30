30 Eki 2022 - 11:05- Asayiş G: 30 Eki 2022 - 11:07

Kent Meydanı'nda bıçaklı kavga: 2 yaralı

İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Kent Meydanı'nda bıçaklı kavga: 2 yaralı mask
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Olay, gece saatlerinde Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde bulunan Kent Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Olay sebebiyle bir kişi bacağından ve yüzünden, bir kişi ise kalçası ve bacağından bıçaklandı. 2 kişi kanlar içinde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheliler ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# Olay, sağlık, polis

30 Eki 2022 - 11:05 - Asayiş

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