Havadaki yanık kokusu itfaiyeyi seferber etti

Olay sabah erken saatlerde İzmit Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerindeki Bayındırlık Kalıcı Konutları 10. Ada içerisindeki bir binada meydana geldi. Havada yanık kokusu olduğunu fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Bina içerisinde inceleme yapan itfaiye erleri, yangına rastlamadı. Bina sakinlerinin bir süredir şehir dışında bulunan Nesrin T.'nin evinde yangın olabileceğini söylemesi üzerine, itfaiyeciler merdivenli araç ile 2'nci kattaki boş daireye balkondan girdi. Balkon camından gözle kontrol yapan itfaiyeciler, elektrikli cihazların fişlerinin takılı olmadığını ve evde bir yanma olmadığını belirledi. Herhangi bir yangına rastlamayan ekipler, bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra yok olan yanık kokusunun kaynağı ise tespit edilemedi.