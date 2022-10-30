Olay sabah erken saatlerde İzmit Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerindeki Bayındırlık Kalıcı Konutları 10. Ada içerisindeki bir binada meydana geldi. Havada yanık kokusu olduğunu fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Bina içerisinde inceleme yapan itfaiye erleri, yangına rastlamadı. Bina sakinlerinin bir süredir şehir dışında bulunan Nesrin T.'nin evinde yangın olabileceğini söylemesi üzerine, itfaiyeciler merdivenli araç ile 2'nci kattaki boş daireye balkondan girdi. Balkon camından gözle kontrol yapan itfaiyeciler, elektrikli cihazların fişlerinin takılı olmadığını ve evde bir yanma olmadığını belirledi. Herhangi bir yangına rastlamayan ekipler, bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra yok olan yanık kokusunun kaynağı ise tespit edilemedi.
30 Eki 2022 - 11:07- Asayiş Güncelleme: 30 Eki 2022 - 11:08
Havadaki yanık kokusu itfaiyeyi seferber etti
İzmit'te apartman içerisinde yanık kokusu alan vatandaşlar, binadaki boş daireden şüphelenerek ihbarda bulundu. Dairenin balkonuna giren itfaiyecilerin herhangi bir yanmaya rastlamaması üzerine, ekipler geri döndü. Bir süre sonra kaybolan kokunun kaynağı ise bulunamadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.