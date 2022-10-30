30 Eki 2022 - 11:10- Gündem G: 30 Eki 2022 - 11:11

Karamürsel İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Hasan Taşkan yaşamını yitirdi

Karamürsel İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Hasan Taşkan (65) geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Karamürsel İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Hasan Taşkan yaşamını yitirdi mask

Kocaeli’de geniş kesim tarafından tanınan ve sevilen, Karamürsel’de ikamet eden, Karamürsel İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Hasan Taşkan (65) geçirdiği kalp krizi ile hayatını kaybetti. Murat ve Ömer Taşka’nın babaları, Beyhan Taşka’nın eşi, Mustafa, İbrahim, Kazım, Mehmet ve Hanife Taşka’nın kardeşi, Karamürsel belediyesi geçmiş dönem meclis üyesi, Karamürsel İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Hasan Taşkan geçirdiği kalp krizi ile vefat etti. Cenazesi geçtiğimiz pazar günü ikindi namazına müteakip Karamürsel Ulu Camiinden kaldırılarak, Gölcük Karaköprü Mahallesi Esentepe Mezarlığına defnedildi.

30 Eki 2022 - 11:10 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.132.784 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Karamürsel Sevdalısı - Allah cc rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaallah güzel insandı vatanını milletini seven insanlara yardıı kendine görev edinmiş insandı yakınlarına baş sağlığı diliyorum Allah cc sabırlar versin bir kardeşi olarak çok üzüldük sabahattin utaş

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Ekim 13:37

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli Bölge Tiyatrosu öğrencileri,‘Cumhuriyet’ oldu mask
Kocaeli Bölge Tiyatrosu öğrencileri,‘Cumhuriyet’ oldu
İstanbul Bahçelievler'de binanın 14/287 hissesi icradan satılık mask
İstanbul Bahçelievler'de binanın 14/287 hissesi icradan satılık
Güngören'de 75 m² daire icradan satılık mask
Güngören'de 75 m² daire icradan satılık
İstanbul Eyüpsultan'da net 55 m² büro icradan satılık mask
İstanbul Eyüpsultan'da net 55 m² büro icradan satılık
Dilovası'nda 2883 m² arsa mahkemeden satılık mask
Dilovası'nda 2883 m² arsa mahkemeden satılık
O okul bayramı tüm mahalleye yaşattı mask
O okul bayramı tüm mahalleye yaşattı
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL