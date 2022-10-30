Karamürsel İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Hasan Taşkan yaşamını yitirdi

Kocaeli’de geniş kesim tarafından tanınan ve sevilen, Karamürsel’de ikamet eden, Karamürsel İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Hasan Taşkan (65) geçirdiği kalp krizi ile hayatını kaybetti. Murat ve Ömer Taşka’nın babaları, Beyhan Taşka’nın eşi, Mustafa, İbrahim, Kazım, Mehmet ve Hanife Taşka’nın kardeşi, Karamürsel belediyesi geçmiş dönem meclis üyesi, Karamürsel İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Hasan Taşkan geçirdiği kalp krizi ile vefat etti. Cenazesi geçtiğimiz pazar günü ikindi namazına müteakip Karamürsel Ulu Camiinden kaldırılarak, Gölcük Karaköprü Mahallesi Esentepe Mezarlığına defnedildi.