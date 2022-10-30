30 Eki 2022 - 11:22- Gündem G: 30 Eki 2022 - 11:24

O okul bayramı tüm mahalleye yaşattı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlayan Emek Dayanışması İlkokulu öğrencileri bütün mahalleye bayram coşkusu yaşatarak, evlerinden kendilerini seyreden vatandaşları selamladı. Ardından ise Şehit Alper Al Ortaokulu’na yürüyerek okuldaki öğrencileri bayram coşkusuna dahil ettiler

Dilara Polat
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O okul bayramı tüm mahalleye yaşattı mask
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ilimiz okullarında da coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet’in 99’uncu yılına girdiğimiz bu kutlu günde Emek Dayanışması İlkokulu, Alikahyalı vatandaşlara da coşkulu anlar yaşattı. Kutlama okul öncesi öğrencilerinin, okul çevresinde, bölge halkıyla bayram sevincini Cumhuriyet bilinci ile yaşamak ve yaşatmak için "Cumhuriyet Yürüyüşü" ile başladı.

DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE EĞLENDİLER

Öğrenciler heyecanla davul zurna eşliğinde ellerinde bayraklarla Cumhuriyet şarkıları söyleyerek, evlerinden öğrencileri seyreden insanları selamladılar. Bölge halkı coşkuyla ve alkışlarla çocukları karşıladı. Öğrenciler evlerinden kendilerini destekleyen insanlar için okulda, gösteride oynayacakları oyunlarını sergilediler ve alkışlarla Şehit Alper Al Ortaokuluna yürümeye başladılar. Okul öncesi öğrencileri,ortaokulunda bulunan öğrencilerle de birlikte heyecanlarını paylaştılar. Davul zurna eşliğinde hep birlikte şarkılar söyleyip, bayrakları salladılar.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ardından Emek Dayanışması İlkokulu Okul Öncesi Öğretmenleri, okul personeli, veliler ve öğrenciler ile hazırlanan "Cumhuriyet Sokağı Sergisinde" bir araya gelinerek "Büyük Cumhuriyet Kahvaltısı" yapıldı. Fotoğraf çekimlerinden sonra Cumhuriyetin 99'uncu yılını kutlamak için tüm okul öğrencileri ile gösteriler sergilendi, şiirler okundu ve şarkılar söylendi. Etkinliğe katılım ve ilginin büyük olduğu görüldü. Tören misafirlerinde katılımıyla hafızalarda iz bırakan bir anı olarak coşkuyla sona erdi.

# Okul

30 Eki 2022 - 11:22 - Gündem

Muhabir  Dilara Polat

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