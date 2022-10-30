Zonguldak Kömür - Kocaelispor (canlı anlatım)

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Maç başladı
Dakika 8: Kocaelispor'da İlyas'ın ortasında Okan kafayı vurdu, top kalecide kaldı.
Dakika 11: Kocaelispor'da Tayfun'un şutunda top üstten dışarıya çıktı.
Dakika 17: Kocaelispor akıl almaz bir gol kaçırdı. Yapılan ortada kaleci Ömer topu elinden kaçırdı, top Okan'da kaldı. Okan altıpastan topu dışarıya yolladı.
Dakika 24: Kocaelispor yine golle burun buruna geldi. Ceza sahasına gönderilen topu Cem aldı, kaleciyi karşısında gördü. Cem'in vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.
Dakika 41: Kocaelispor'da Yusuf Cihat'ın çektiği şutta top kaleci Ömer'de kaldı.
Dakika 44: Kocaelispor yine inanılmaz bir gol kaçırdı. Hızlı atağa çıkan yeşil siyahlılarda Samet Ali topu Tayfun'a gönderdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Tayfun'un şutunda top üstten dışarıya çıktı.
İlk yarı sona erdi.
Kocaelispor uzatmaların sonlarında penaltı kazandı. Okan yerde kalmıştı. Aynı futbolcu topun gerisine geçti. Soner sağına uzanarak penaltıyı kurtardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.