Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kocaeli Serbest Bölge genişletildi

Dün gece saatlerinde yayımlanan 30 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de Başiskele, Sepetlipınar bölgesinde bulunan Kocaeli Serbest Bölge’nin genişletilmesine karar verildi. 859 bin metrekarelik alanda 8’i tersane olmak üzere 22 firmanın faaliyet gösterdiği Kocaeli Serbest Bölgesi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan kara göre 77 bin 246 metrekarelik alan dahil edildi. “Ekli kroki ve koordinat listesinde gösterilen alanın (genişleme sahası) Kocaeli Serbest Bölgesine dahil edilmesine, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 2’nci maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadelerinin yer aldığı resmi gazetede kroki bilgileri de paylaşıldı.

ARAZİ DEVLETİN, TEŞFİK YÜKSEK

859 dönüm arazi üzerinde kurulmuş olan bölgenin tamamı devler arazisi statüsünde. Mülkiyetin olmadığı alanın işletme hakkı 2030 yılına kadar Kocaeli Serbest Bölge (KOSBAŞ) A.’de bulunuyor. KOSBAŞ’ın yönetim kurulu başkanlığına ise geçtiğimiz aylarda dördüncü kez Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu seçildi. Serbest bölgeler ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılıyor.