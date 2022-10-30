30 Eki 2022 - 11:51- Gündem G: 30 Eki 2022 - 11:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kocaeli Serbest Bölge genişletildi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karara göre Başiskele, Sepetlipınar bölgesinde yer alan Kocaeli Serbest Bölge’nin genişletilmesine karar verildi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kocaeli Serbest Bölge genişletildi mask
Haber albümü için resme tıklayın

Dün gece saatlerinde yayımlanan 30 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de Başiskele, Sepetlipınar bölgesinde bulunan Kocaeli Serbest Bölge’nin genişletilmesine karar verildi. 859 bin metrekarelik alanda 8’i tersane olmak üzere 22 firmanın faaliyet gösterdiği Kocaeli Serbest Bölgesi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan kara göre 77 bin 246 metrekarelik alan dahil edildi. “Ekli kroki ve koordinat listesinde gösterilen alanın (genişleme sahası) Kocaeli Serbest Bölgesine dahil edilmesine, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 2’nci maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadelerinin yer aldığı resmi gazetede kroki bilgileri de paylaşıldı.

ARAZİ DEVLETİN, TEŞFİK YÜKSEK

859 dönüm arazi üzerinde kurulmuş olan bölgenin tamamı devler arazisi statüsünde. Mülkiyetin olmadığı alanın işletme hakkı 2030 yılına kadar Kocaeli Serbest Bölge (KOSBAŞ) A.’de bulunuyor. KOSBAŞ’ın yönetim kurulu başkanlığına ise geçtiğimiz aylarda dördüncü kez Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu seçildi. Serbest bölgeler ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılıyor. 

 

30 Eki 2022 - 11:51 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.132.784 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli Bölge Tiyatrosu öğrencileri,‘Cumhuriyet’ oldu mask
Kocaeli Bölge Tiyatrosu öğrencileri,‘Cumhuriyet’ oldu
İstanbul Bahçelievler'de binanın 14/287 hissesi icradan satılık mask
İstanbul Bahçelievler'de binanın 14/287 hissesi icradan satılık
Güngören'de 75 m² daire icradan satılık mask
Güngören'de 75 m² daire icradan satılık
İstanbul Eyüpsultan'da net 55 m² büro icradan satılık mask
İstanbul Eyüpsultan'da net 55 m² büro icradan satılık
Dilovası'nda 2883 m² arsa mahkemeden satılık mask
Dilovası'nda 2883 m² arsa mahkemeden satılık
O okul bayramı tüm mahalleye yaşattı mask
O okul bayramı tüm mahalleye yaşattı
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL