30 Eki 2022 - 12:13- Ekonomi G: 30 Eki 2022 - 12:16

Yerli otomobil Togg banttan indi, Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandı

Türkiye’nin yerli otomobili Togg banttan indi. Anadolu kırmızı renk Togg’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kullandı.
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Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çok sayıda davetlinin katılımıyla başladı. Togg’un ilk aracı bantta indi. İlk Togg akıllı cihazını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kullanırken, Togg çalışanları ve katılımcılar büyük coşku yaşadı. Togg'u üretim bandından alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu kırmızı renkli araçla törenin yapıldığı salona giriş yaptı.
# türkiye

30 Eki 2022 - 12:13 - Ekonomi

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