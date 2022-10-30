Kocaelispor'un ilk 11'i açıklandı

ZONGULDAK KÖMÜR:
41. ÖMER KAVURKACI
4. EMRAH TAYSI
3. OĞUZHAN YAZICI
44. MEVLÜT ÇELİK
77. OĞUZHAN MATUR
61. EMRE KARA
34. FATİH BEKTAŞ
7. ERCÜMENT ERAY ATAKLI
8. EYÜP AKCAN
10. AYKUT EMRE YAKUT
72. EMBİYA AYYILDIZ
Yedekler
13. YÜKSEL EGEMEN YAYLI
35. ALPER AŞKIN
23. HALİL ÇİÇEK
28. ERTUĞRUL ŞENLİKOĞLU
33. HACI ÖMER DOĞRU
12. EMİN ALTUNAY
11. HÜSEYİN YILMAZ
21. MÜMİN UYAR
1. ALİ MERT TUNCER
Teknik Sorumlu
ŞENOL DEMİR
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
3. YALÇIN KILINÇ
5. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
7. CEM EKİNCİ
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
9. OKAN EKEN
10. TAYFUN AYDOĞAN
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
19. ATİLA TURAN
32. MEHMET YILMAZ
77. SAMED ALİ KAYA
Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
4. ALPAY ÇELEBİ
80. BEYKAN ŞİMŞEK
11. HAZARHAN KARACA
20. MEHMET SAK
22. BEDİRHAN YILDIZ
41. YİĞİTALİ BAYRAK
45. MESUT CAN TUNALI
48. MERTAN CANER ÖZTÜRK
71. YİĞİT CANGURU
Teknik Sorumlu
FIRAT GÜL
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.